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Wohnimmobilien in Tavira, Portugal

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41 immobilienobjekt total found
Wohnung in Tavira, Portugal
Wohnung
Tavira, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Obergeschoss T-0 Wohnung im Herzen von Cabanas und 150 Meter vom Meer und Promenade, mit ein…
$298,911
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Willkommen in dieser atemberaubenden neuen Zwei-Zimmer-Wohnung in der lebendigen Küstenstadt…
$591,961
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Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 186 m²
Das Haus liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Zentrum von Santo Estêvão und seinen Dienstl…
$508,596
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
2 Schlafzimmer Wohnung von 88 m2, Balkon von 22 m2, in einem neuen exklusiven Kondominium, d…
$421,903
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Haus 3 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Haus mit Grundstück von 4590m2 und eine Garage von 100m2.Bestehend aus zwei Etagen:Im Erdges…
$1,38M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Willkommen in dieser atemberaubenden neuen Zwei-Zimmer-Wohnung in der lebendigen Küstenstadt…
$580,239
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cabanas de Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cabanas de Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 144 m²
2-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 144 Quadratmetern (116 Quadratmeter Wohnfläche) …
$425,214
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Willkommen in dieser atemberaubenden neuen Zwei-Zimmer-Wohnung in der lebendigen Küstenstadt…
$886,183
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cabanas de Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cabanas de Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
Genießen Sie den Komfort eines neuen Gebäudes in Tavira - eine neue 2-Zimmer-Wohnung mit ein…
$404,565
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Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Diese Villa mit sechs Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich im Herzen von Tavira und verbi…
$2,17M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Einführung einer luxuriösen Drei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in einem modernen Gebäude in …
$410,270
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Einführung einer luxuriösen Drei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock in einem modernen Gebäude in…
$457,158
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cabanas de Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cabanas de Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Der Wohnkomplex, bestehend aus sieben Wohnungen von T0+1, T1, T1+1 und T2 Arten, ist in Caba…
$461,204
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Neue Wohnung in einem privaten Eigentum in Tavira, Algarve.Das Apartment verfügt über eine E…
$404,565
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Diese oberste Etage zwei Schlafzimmer Wohnung zum Verkauf in Cabanas de Tavira ist Teil eine…
$697,459
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cabanas de Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cabanas de Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Der Wohnkomplex, bestehend aus sieben Wohnungen von T0+1, T1, T1+1 und T2 Arten, ist in Caba…
$468,271
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Dieses Zwei-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss zum Verkauf in Cabanas de Tavira ist Teil eines b…
$656,432
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Neue Wohnung in einem privaten Eigentum in Tavira, Algarve.Das Apartment verfügt über eine E…
$406,631
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Willkommen in dieser atemberaubenden neuen Ein-Zimmer-Wohnung in der lebendigen Küstenstadt …
$427,853
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Einführung einer luxuriösen Drei-Zimmer-Wohnung in einem modernen Gebäude in Tavira, die im …
$726,764
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Einführung einer luxuriösen Drei-Zimmer-Wohnung in einem modernen Gebäude in Tavira, die im …
$808,818
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Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
In der historischen Stadt Tavira gelegen, bietet diese atemberaubende Villa eine perfekte Mi…
$1,47M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
3 Schlafzimmer Wohnung mit einer Fläche von 104 Quadratmetern, zwei Balkone von 3 und 6 Quad…
$508,596
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern von 86 m2, Balkon von 6 und 3 m2 in einem neuen Komplex im Bau i…
$369,888
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Willkommen in dieser atemberaubenden neuen Drei-Zimmer-Wohnung in der lebendigen Küstenstadt…
$984,648
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cabanas de Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cabanas de Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
Neue Wohnung zum Verkauf, mit einer Terrasse von 26 m2, gebaut aus hochwertigen Materialien …
$387,226
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
2 Schlafzimmer Wohnung von 88 m2, Balkon von 22 m2, in einem neuen exklusiven Kondominium, d…
$421,903
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Ein brandneues Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Cabanas de Tavira, in einem privaten Eigen…
$586,100
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Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 625 m²
In der ruhigen Landschaft in der Nähe von Tavira, bietet dieses außergewöhnliche 6-Schlafzim…
$6,30M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cabanas de Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cabanas de Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Neue Wohnung T1+1 in einem dreistöckigen Gebäude mit zwei Aufzügen.zusammengesetzt aus:Voll …
$496,337
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Immobilienangaben in Tavira, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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