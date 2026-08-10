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Wohnimmobilien in Estombar e Parchal, Portugal

;
Estombar
17
20 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Quinta Höhen: Die neue Luxusentwicklung in der AlgarveWir freuen uns, Quinta Heights vorstel…
$557,788
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Parchal, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Parchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
2-stöckige Wohnung mit 1 Schlafzimmer in der Elite-Komplex Gramacho Residences. Das Apartmen…
$299,652
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Quinta Höhen: Die neue Luxusentwicklung in der AlgarveWir freuen uns, Quinta Heights vorstel…
$1,76M
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Haus 3 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Moderne Villa mit 3+2 Schlafzimmern in Estômbar, LagoaWir präsentieren diese prächtige moder…
$4,37M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
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$1,10M
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Haus 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 204 m²
Einfamilienhaus in der Nähe des schönen, malerischen Dorfes Ferragudo, in der Nähe aller lok…
$868,589
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Haus 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Startseite mit Panorama Blick über den Arade River.Kommen Sie und entdecken Sie diese außerg…
$839,045
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
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$697,235
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
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$1,32M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 93 m²
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$879,225
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
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$627,511
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
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$989,128
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Villa in Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
In Portugal, in der Algarve, in der Gegend von Lagoa, in der Nähe des Gramacho Golf Course u…
$554,804
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
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$2,11M
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Villa in Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
4-Schlafzimmer-Villa mit Pool in Estômbar. Neue Villa, in Estômbar, nur wenige Gehminuten vo…
$560,021
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Haus 3 zimmer in Estombar, Portugal
Haus 3 zimmer
Estombar, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Diese T2 Villa in Silves ist eine atemberaubende Mischung, die modernen Komfort mit der natü…
$463,613
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Villa in Parchal, Portugal
Villa
Parchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Fantastische Villa in Bela Vista Parchal. Mit drei Schlafzimmern mit Einbauschränken, eines…
$623,420
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wohnung im zeitgenössischen Stil mit Blick auf den Pool und die Monchique Berge, in einer pr…
$316,992
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Haus 3 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 107 m²
Doppelhaushälfte im Bau befindlich in Estômbar, nur wenige Gehminuten von Ferragudo und Lago…
$454,357
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Villa 3 zimmer in Estombar, Portugal
Villa 3 zimmer
Estombar, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 553 m²
Etagenzahl 1
Diese T2 Villa in Silves ist eine atemberaubende Mischung, die modernen Komfort mit der natü…
$509,974
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Eigenschaftstypen in Estombar e Parchal

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