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Wohnimmobilien in Castro Marim, Portugal

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55 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Castro Marim, Portugal
Reihenhaus
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 217 m²
Das Projekt Verde Lago Resort bietet für die ersten 5 Jahre eine garantierte Mindestrendite …
$866,925
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 552 m²
Das Projekt Verde Lago Resort bietet für die ersten 5 Jahre eine garantierte Mindestrendite …
$1,79M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Castro Marim, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 84 m²
Das Verde Lago Resort Projekt bietet   Eine garantierte Mindestrendite von bis zu 5% pro Jah…
$693,540
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Castro Marim, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Villa mit 3+2 Schlafzimmern mit Pool, komplett eingerichtet und ausgestattet, in einer ruhig…
$738,596
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Castro Marim, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Das Projekt Verde Lago Resort bietet für die ersten 5 Jahre eine garantierte Mindestrendite …
$866,925
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$511,241
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$522,860
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$540,289
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$502,527
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$522,860
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$511,241
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$540,289
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$502,527
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$502,527
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
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$540,289
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Haus 3 zimmer in Castro Marim, Portugal
Haus 3 zimmer
Castro Marim, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, einer der schönste…
$455,906
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$590,832
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$551,908
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
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$590,832
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
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$502,527
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
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$604,194
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$540,289
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
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$590,832
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Villa in Castro Marim, Portugal
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Castro Marim, Portugal
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Fläche 192 m²
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$511,241
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
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$540,289
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$590,832
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Villa
Castro Marim, Portugal
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Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
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