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Wohnimmobilien in Silves, Portugal

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Alcantarilha e Pera
4
Alcantarilha
4
Sao Bartolomeu de Messines
4
31 immobilienobjekt total found
Villa in Algoz, Portugal
Villa
Algoz, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 588 m²
Elegante Silves Villa T5 Kombinieren Algarve Tradition mit moderner RaffinesseIm Herzen von …
$1,60M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Dieses fantastische Apartment mit 2 Schlafzimmern im Erdgeschoss befindet sich im renommiert…
$457,158
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Villa in Pera, Portugal
Villa
Pera, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Elegante zweistöckige Villa mit privatem Pool, ein Teil einer exklusiven Reihe von nur sechs…
$849,845
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
Entdecken Sie einen wirklich einzigartigen ländlichen Rückzug in den Hügeln der Algarve eine…
$791,235
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Eine brandneue Wohnung mit 2 Schlafzimmern auf einer Fläche von 110 Quadratmetern.m.mit eine…
$341,617
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Entdecken Sie diese atemberaubende Maisonette-Wohnung in der exklusiven Wohnanlage von Amend…
$609,544
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Dieses Apartment mit 2+1 Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in einem High-End Golf Reso…
$580,239
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Elegante zweistöckige Villa mit privatem Pool, ein Teil einer exklusiven Reihe von nur sechs…
$556,795
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Reihenhaus in Silves, Portugal
Reihenhaus
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Ein Zwei-Zimmer-Haus und Privatpool auf einem Golf Resort in Silves, Algarve.Dieses Haus ver…
$463,209
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Villa in Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Dieses wunderschön präsentierte Doppelhaus T2+1 liegt im charmanten und authentischen Dorf P…
$662,293
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Villa in Armacao de Pera, Portugal
Villa
Armacao de Pera, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 345 m²
Diese herrliche Villa mit sechs Schlafzimmern befindet sich in der charmanten Stadt Torre, A…
$1,75M
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Haus 4 Schlafzimmer in Silves, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Moderne Villa am Stadtrand von Silves.Auf einem 5.800m2 Grundstück, das vollständig von der …
$2,90M
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Dieses außergewöhnliche private Anwesen befindet sich in 8,7 Hektar unberührter Algarve-Land…
$3,13M
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Das Silves Golf Resort befindet sich in Silves, einer der mittelalterlichsten Städte Portuga…
$636,914
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Villa in Pera, Portugal
Villa
Pera, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Diese drei Schlafzimmer Villa zum Verkauf befindet sich in Pêra, nur wenige Gehminuten von a…
$1,47M
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Studio 3 Schlafzimmer in Silves, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Silves, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Teil eines exklusiven Sets von nur sechs Immobilien ist diese elegante zweistöckige Villa, b…
$802,957
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Haus 3 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Villa mit Pool in Alcantarilha.Ausgezeichnete Gelegenheit im Herzen der Algarve! Kommen Sie …
$933,585
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Villa in Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 184 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, ein voll selbstbewusstes Off-Grid-Landgut im He…
$791,235
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Eingebettet in die prestigeträchtige Landschaft eines begehrten Golf Resorts in Alcantarilha…
$644,710
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Studio 3 Schlafzimmer in Silves, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Silves, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Teil eines exklusiven Sets von nur sechs Immobilien ist diese elegante zweistöckige Villa, b…
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Diese brandneue moderne Villa liegt nur wenige Gehminuten von der historischen Stadt Silves …
$729,556
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
$522,860
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 436 m²
Einzigartige Immobilie mit 44 Hektar Land und einzigartiger Villa. Die Villa hat im Erdgesc…
$3,49M
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Villa 6 zimmer in Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 6 zimmer
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
$914,307
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese Villa T2 in Silves ist eine atemberaubende Kombination aus modernem Komfort und der na…
$575,146
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese Villa T2 in Silves ist eine atemberaubende Kombination aus modernem Komfort und der na…
$493,812
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
$522,860
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Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
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Silves, Portugal
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Fläche 80 m²
Diese Villa T2 in Silves ist eine atemberaubende Kombination aus modernem Komfort und der na…
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Silves, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 80 m²
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