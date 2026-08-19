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Wohnimmobilien in Lagoa e Carvoeiro, Portugal

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Carvoeiro
37
Lagoa
24
61 immobilienobjekt total found
Studio 2 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Studio 2 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Faro entfernt begrüßt Sie dieses 5-Sterne-Resor…
$608,958
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Haus 3 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 166 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit Pool und Garage – Carvoeiro – LagoaEntdecken Sie diese kürzlic…
$1,06M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive, kleine Wohnanlage befindet sich in der beliebten Carvoeiro, zentralen Algar…
$498,185
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Haus 3 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Einfamilienhaus in einer erstklassigen Lage am Meer in der Umgebung von Alfanzina.Das Erdges…
$1,77M
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Haus 5 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 200 m²
Eine wunderbare, zeitgenössische Villa, bestehend aus einem Keller, einem Erdgeschoss und ei…
$3,17M
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Haus 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Villa 2 Schlafzimmer – Carvoeiro – LagoaWir präsentieren diese herrliche zweistöckige Doppel…
$613,921
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 225 m²
Präsentieren Sie eine moderne, elegante, kürzlich gebaute Villa mit herrlichem Meerblick.Die…
$2,66M
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Haus 4 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 246 m²
Luxus-moderne Villa im Herzen von Carvoeiro – Exklusive Lage!Entdecken Sie diese herrliche V…
$3,07M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, Carvoeiro.Einzigartig chaming Luxus-Villa befindet sich in e…
$3,13M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Diese Villa mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Carvoeiro befindet sich in einer fünfminüt…
$2,11M
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Reihenhaus in Lagoa, Portugal
Reihenhaus
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Vale de Milho Village ist ein   Investitionsprojekt « schlüsselfertig » mit 32 Stadthäusern …
$734,979
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive, kleine Wohnanlage befindet sich in der beliebten Carvoeiro, zentralen Algar…
$550,934
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 297 m²
Ein Meisterwerk des modernen Luxus mit atemberaubenden BlickenVerwöhnen Sie im Inbegriff der…
$1,58M
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Haus 6 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Haus 6 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 235 m²
Ausgezeichnete Villa in Carvoeiro, Lagoa.Eine moderne Villa mit 6 Schlafzimmern in ruhiger L…
$2,12M
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Haus 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Villa 2 Schlafzimmer – Carvoeiro – LagoaWir präsentieren diese herrliche zweistöckige Doppel…
$619,830
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Haus 5 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Haus würdig für ein Kunstwerk, Meerblick in Carvoeiro – LagoaEinzigartige 5 Schlafzimmer mar…
$2,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
2-Zimmer-Wohnung in einer Luxus-Entwicklung in Carvoeiro mit herrlichem Meerblick, in der Nä…
$738,596
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Kommen Sie und erkunden Sie dieses traditionelle Haus in einem …
$797,684
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Haus 3 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 427 m²
Villa 3 Schlafzimmer mit Pool – CarvoeiroAusgezeichnete Gelegenheit, ein schönes und qualita…
$2,30M
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Haus 4 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
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Fläche 247 m²
Einfamilienhaus mit Panoramablick auf das Meer in Alfanzina, nur wenige Minuten von Carvoeir…
$3,25M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 252 m²
Charmante Villa in Lagoa – Eleganz und Komfort in jedem DetailDiese exklusive Villa befindet…
$2,56M
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Studio in Carvoeiro, Portugal
Studio
Carvoeiro, Portugal
Fläche 87 m²
$405,107
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 82 m²
2-Zimmer-Wohnung in einer Luxus-Entwicklung in Carvoeiro mit herrlichem Meerblick, in der Nä…
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Neue Villa mit 2 Schlafzimmern, Gesamtfläche von 109 qm, Parkplatz, Garten und Terrasse, im …
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern mit herrlichem Meerblick – Carvoeiro.Diese Villa im modernen Stil …
$2,13M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses 5-Sterne-Resort in der Algarve liegt in der Nähe der schönen Dörfer Carvoeiro und Fer…
$1,05M
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Haus 3 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
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Lagoa, Portugal
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Fläche 166 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit Pool und Garage – Carvoeiro – LagoaEntdecken Sie diese kürzlic…
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Haus 3 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
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Fläche 174 m²
Ausgezeichnete Villa mit 4 Zimmern und einem Pool, in einem der beliebtesten Gegend in Carvo…
$2,24M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 370 m²
Eine wahre Oase des Luxus auf der Vorderseite des Meeres, eine Palatial Residence mit Harmon…
$6,50M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 102 m²
Dieses schöne Anwesen befindet sich in der charmanten Strandseite von Carveiro, verfügt über…
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