Wohnquartier PHUKET Girne

Ihre Aufmerksamkeit wird Wohnungen im PHUKET FIVING COMPLEX gewidmet".

Herr Tatlysu liegt am JYLO COMPLEX an der Nordküste Zyperns in einer Region mit schicker Natur.

Dies ist ein Großprojekt, das sich sowohl für das Vermietungsgeschäft als auch für einen erholsamen Familienurlaub eignet.

Das Hotel liegt in der ersten Linie des Meeres. Mit dem Konzept eines Wellnesskomplexes. Es gibt nur 655 Immobilien. Dies sind Studio-Apartments, 1 + 1, 2 + 1, Stadthäuser und Villen.



SDACH - MÄRZ 2027



STANDORT:

17 km - Korineum Golf Club

35 km - Kyrenia

40 km - Famagusta

50 km - Flughafen Ercan

62 km - Karpaz Gate Marina

74 km - Flughafen Larnaca

Fitnessstudio

Hamam

Sauna

Massageräume

Innenpool

Schönheitszentrum

Fußgängerwege

Radwege

Zahnmedizin

Yoga

Restaurant

Kliniken

Tennisplatz

INFRASTRUKTUR DES KOMPLEXEN:BEWERTUNG DER OBJEKTE:

GARDEN Studios ( von 43 m2 ) - von 104.000

PENTHOUSE Studios ( 78 m2 ) - ab 132.000

1 + 1 GARDEN ( aus 60 m2 ) – aus 132 000 £

Wohnungen PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – von 236 500 £

Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – von 575 000 £

Bauzeit:

März 2024 – März 2027.

ZAHLUNGSPLAN:

2000 £ - 2 Wochen Anzahlung

5000 £ - Anzahlung für 1 Monat

35% - Anzahlung

65% - von März 2024 bis zur Inbetriebnahme von ( März 2027 ) in monatlichen oder vierteljährlichen Zahlungen

Zahlung ( Bargeld, Überweisung, Kryptowährung )

NEHMEN SIE KEINE ZEIT JETZT BRONEN Buchung einer Wohnung online ( nach 1 Monat. - von 5.000 Pfund )