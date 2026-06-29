Wohnquartier PHUKET Girne

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Ihre Aufmerksamkeit wird Wohnungen im PHUKET FIVING COMPLEX gewidmet".
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Herr Tatlysu liegt am JYLO COMPLEX an der Nordküste Zyperns in einer Region mit schicker Natur.
- Dies ist ein Großprojekt, das sich sowohl für das Vermietungsgeschäft als auch für einen erholsamen Familienurlaub eignet.
- Das Hotel liegt in der ersten Linie des Meeres. Mit dem Konzept eines Wellnesskomplexes. Es gibt nur 655 Immobilien. Dies sind Studio-Apartments, 1 + 1, 2 + 1, Stadthäuser und Villen.
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SDACH - MÄRZ 2027
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STANDORT:
- 17 km - Korineum Golf Club
- 35 km - Kyrenia
- 40 km - Famagusta
- 50 km - Flughafen Ercan
- 62 km - Karpaz Gate Marina
- 74 km - Flughafen Larnaca
INFRASTRUKTUR DES KOMPLEXEN:
- Fitnessstudio
- Hamam
- Sauna
- Massageräume
- Innenpool
- Schönheitszentrum
- Fußgängerwege
- Radwege
- Zahnmedizin
- Yoga
- Restaurant
- Kliniken
- Tennisplatz
BEWERTUNG DER OBJEKTE:
GARDEN Studios ( von 43 m2 ) - von 104.000
PENTHOUSE Studios ( 78 m2 ) - ab 132.000
1 + 1 GARDEN ( aus 60 m2 ) – aus 132 000 £
Wohnungen PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – von 236 500 £
Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – von 575 000 £
Bauzeit:
März 2024 – März 2027.
ZAHLUNGSPLAN:
2000 £ - 2 Wochen Anzahlung
5000 £ - Anzahlung für 1 Monat
35% - Anzahlung
65% - von März 2024 bis zur Inbetriebnahme von ( März 2027 ) in monatlichen oder vierteljährlichen Zahlungen
Zahlung ( Bargeld, Überweisung, Kryptowährung )
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