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Wohnquartier PHUKET Girne

Karakoumi, Nordzypern
von
$131,184
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14
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ID: 3880
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Girne Belediyesi
  • Dorf
    Karakoumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

  • Ihre Aufmerksamkeit wird Wohnungen im PHUKET FIVING COMPLEX gewidmet". 
  • Herr Tatlysu liegt am JYLO COMPLEX an der Nordküste Zyperns in einer Region mit schicker Natur. 
  • Dies ist ein Großprojekt, das sich sowohl für das Vermietungsgeschäft als auch für einen erholsamen Familienurlaub eignet.
  • Das Hotel liegt in der ersten Linie des Meeres. Mit dem Konzept eines Wellnesskomplexes. Es gibt nur 655 Immobilien. Dies sind Studio-Apartments, 1 + 1, 2 + 1, Stadthäuser und Villen.
  •  
  • SDACH - MÄRZ 2027 
  •  

  • STANDORT: 

  •  17 km - Korineum Golf Club 
  • 35 km - Kyrenia 
  • 40 km - Famagusta 
  • 50 km - Flughafen Ercan 
  • 62 km - Karpaz Gate Marina 
  • 74 km - Flughafen Larnaca
INFRASTRUKTUR DES KOMPLEXEN: 
  •  Fitnessstudio 
  •  Hamam 
  •  Sauna 
  • Massageräume 
  • Innenpool 
  • Schönheitszentrum 
  • Fußgängerwege 
  • Radwege
  •  Zahnmedizin 
  • Yoga  
  • Restaurant 
  • Kliniken 
  • Tennisplatz
BEWERTUNG DER OBJEKTE: 

GARDEN Studios ( von 43 m2 ) - von 104.000 

PENTHOUSE Studios ( 78 m2 ) - ab 132.000 

1 + 1 GARDEN ( aus 60 m2 ) – aus 132 000 £ 

Wohnungen PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – von 236 500 £ 

Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – von 575 000 £ 

 

Bauzeit: 

März 2024 – März 2027.

 

ZAHLUNGSPLAN: 

 2000 £ - 2 Wochen Anzahlung 

 5000 £ - Anzahlung für 1 Monat 

 35% - Anzahlung 

 65% - von März 2024 bis zur Inbetriebnahme von ( März 2027 ) in monatlichen oder vierteljährlichen Zahlungen 

Zahlung ( Bargeld, Überweisung, Kryptowährung )

NEHMEN SIE KEINE ZEIT JETZT BRONEN  Buchung einer Wohnung online ( nach 1 Monat. - von 5.000 Pfund )

 

 

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 43.0 – 60.0
Preis pro m², USD 2,602 – 2,738
Wohnungspreis, USD 119,002 – 150,319
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 135.0
Preis pro m², USD 1,876
Wohnungspreis, USD 269,321
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 93.0
Preis pro m², USD 6,620
Wohnungspreis, USD 654,798

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Karakoumi, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

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Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
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Zinssatz
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Zinssatz
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
Monatliche Zahlung
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