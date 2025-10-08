Wohnung in einem Neubau Manhattan

  1. Realting.com
Kazivera, Nordzypern
$139,160
36
Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Lefke District
  • Stadt
    Lefke Belediyesi
  • Dorf
    Kazivera

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    17

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

