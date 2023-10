Akanthou Village

Trikomo, Nordzypern

von €180,092

69–163 m² 3

Kapitulation vor: 2023

ID: CP-615 STANDORT: Zypern/ Long Beach - Entfernung zum Meer -600M - Entfernung zum Lefkoşa- 70km - Flughafen Ercan - 45 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+0 - 49 - 61m2 1+1 - 69 - 87m2 2 m2 3 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: 2023 AUSSTATTUNG: Schwimmbad (80M) Schwimmbad für Kinder Aquapark Restaurant Cafe Fitnessraum Sauna Sprudelbad Grüner Bereich Kinderhort Mini-Club Schönheitssalon Aktivitätszentrum (Billard, Bowling, Spielautomaten.) Schach Bereich Laufen, Radfahren Behindertengerechte Routen Markt Souvenirläden Wäscherei Mieten Sie ein Auto Rezeption Hauswirtschaft Wartung und Reparatur Solarenergie-Umgebungslichter Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie in einfachen und bequemen Raten bis zu 42 Monaten und ziehen Sie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten in Ihre Immobilie ein Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Kontaktieren Sie uns einfach und melden Sie sich für die nächste Tour an! Über Zypern/Long Beach: Der zypriotische Hof ist der leuchtende Stern am Mittelmeer und bekannt für seine natürliche Schönheit. Seine Strände ziehen viele Investoren an.