Wohnkomplex Vavilia Serenity

Private Villen in der Nähe des Meeres in einer der friedlichsten Regionen Nordzyperns
---
Standort: Karşıyaka 📍
Karşıyaka ist eine der ruhigsten und grünen Gegenden westlich von Kyrenia. Die Fahrt nach Kyrenia dauert nur 20–30 Minuten, während die Gegend selbst ruhig und unbekümmert bleibt.
🌄 Das Gebiet liegt an den Ausläufern der Five Fingers Mountains, mit Teilen des Dorfes, das sich bergauf erstreckt, bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge.
🌿 Umgeben von Zitronen-, Oliven- und Johannisbeeren ist Karşıyaka ideal für diejenigen, die Privatsphäre und Natur schätzen.
✨ Perfekt für Käufer, die suchen:
friedliches Leben
natürliche Umgebung
Privatsphäre in der Nähe der Stadt
---
Über Vavilia Serenity 🏡
Vavilia Serenity ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus nur 12 privaten Villen, nur 400 Meter vom Meer entfernt.
📅 Projekt Timeline:
• Start: Dezember 2024
• Abschluss: 20. Dezember 2026
Villentypen 🏠
Typ A — 3+1 Private Duplex Villen (8 Einheiten)
• Fläche: 185 m2
• Privater Pool: 35 m2
• Grundstücksgröße: 310–350 m2
Typ B — 4+1 Private Duplex Villen (2 Einheiten)
• Fläche: 245 m2
• Privater Pool: 38 m2
• Grundstücksgröße: 360–380 m2
Typ C — 4+1 Private Duplex Villen (2 Einheiten)
• Fläche: 295 m2
• Privater Pool: 38 m2
• Grundstücksgröße: 470–485 m2
Ausstattung & Ausstattung 🌴
• Privater Pool für jede Villa 🏊♂️
• Garten mit Grillplatz und Miniküche
• tropische und botanische Landschaftsbau 🌺
• Zentrales VRF / VRV Heiz- und Kühlsystem
• Hohe Privatsphäre und moderner Komfort
Investitionshighlights 💰
✔ Erwartungswerterhöhung 30-40 %
✔ Wiederverkauf jederzeit gestattet
✔ Professionelles Immobilienmanagement
✔ starkes Mieteinkommenspotenzial:
• Typ A (3+1) — GBP 2.500 – 3.500 × 12 Monate
• Typ B / C (4+1) — GBP 3.500 – 4.000 × 12 Monate
Zahlungsplan 💳
Reservierung:
• 2 Wochen — GBP 5.000
• 3 Wochen — 10.000 GBP
Hauptbedingungen:
• 35% Anzahlung
• 65% Installationsplan bis Schlüsselübergabe (Dezember 2026)
• Monatliche / zweimonatige / vierteljährliche Optionen
Transformer Fee:
• 3+1 Villa — GBP 4.000
• 4+1 Villa — GBP 4.500
Vavilia Serenity Angebote 🌊
✔ friedliche Küsten leben
✔ Privatpool Villen
✔ starkes Investitionspotenzial
✔ moderne Architektur in der Natur