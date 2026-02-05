Wohnkomplex Vavilia Serenity

Private Villen in der Nähe des Meeres in einer der friedlichsten Regionen Nordzyperns

Standort: Karşıyaka 📍

Karşıyaka ist eine der ruhigsten und grünen Gegenden westlich von Kyrenia. Die Fahrt nach Kyrenia dauert nur 20–30 Minuten, während die Gegend selbst ruhig und unbekümmert bleibt.

🌄 Das Gebiet liegt an den Ausläufern der Five Fingers Mountains, mit Teilen des Dorfes, das sich bergauf erstreckt, bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge.

🌿 Umgeben von Zitronen-, Oliven- und Johannisbeeren ist Karşıyaka ideal für diejenigen, die Privatsphäre und Natur schätzen.

✨ Perfekt für Käufer, die suchen:

friedliches Leben

natürliche Umgebung

Privatsphäre in der Nähe der Stadt

Über Vavilia Serenity 🏡

Vavilia Serenity ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus nur 12 privaten Villen, nur 400 Meter vom Meer entfernt.

📅 Projekt Timeline:

• Start: Dezember 2024

• Abschluss: 20. Dezember 2026

Villentypen 🏠

Typ A — 3+1 Private Duplex Villen (8 Einheiten)

• Fläche: 185 m2

• Privater Pool: 35 m2

• Grundstücksgröße: 310–350 m2

Typ B — 4+1 Private Duplex Villen (2 Einheiten)

• Fläche: 245 m2

• Privater Pool: 38 m2

• Grundstücksgröße: 360–380 m2

Typ C — 4+1 Private Duplex Villen (2 Einheiten)

• Fläche: 295 m2

• Privater Pool: 38 m2

• Grundstücksgröße: 470–485 m2

Ausstattung & Ausstattung 🌴

• Privater Pool für jede Villa 🏊‍♂️

• Garten mit Grillplatz und Miniküche

• tropische und botanische Landschaftsbau 🌺

• Zentrales VRF / VRV Heiz- und Kühlsystem

• Hohe Privatsphäre und moderner Komfort

Investitionshighlights 💰

✔ Erwartungswerterhöhung 30-40 %

✔ Wiederverkauf jederzeit gestattet

✔ Professionelles Immobilienmanagement

✔ starkes Mieteinkommenspotenzial:

• Typ A (3+1) — GBP 2.500 – 3.500 × 12 Monate

• Typ B / C (4+1) — GBP 3.500 – 4.000 × 12 Monate

Zahlungsplan 💳

Reservierung:

• 2 Wochen — GBP 5.000

• 3 Wochen — 10.000 GBP

Hauptbedingungen:

• 35% Anzahlung

• 65% Installationsplan bis Schlüsselübergabe (Dezember 2026)

• Monatliche / zweimonatige / vierteljährliche Optionen

Transformer Fee:

• 3+1 Villa — GBP 4.000

• 4+1 Villa — GBP 4.500

Vavilia Serenity Angebote 🌊

✔ friedliche Küsten leben

✔ Privatpool Villen

✔ starkes Investitionspotenzial

✔ moderne Architektur in der Natur