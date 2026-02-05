  1. Realting.com
Wohnkomplex Vavilia Serenity

Lefka, Nordzypern
von
$505,131
MwSt.
BTC
6.0084348
ETH
314.9277578
USDT
499 415.3710780
23
ID: 33279
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Lefke District
  • Stadt
    Lefke Belediyesi
  • Stadt
    Lefka

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Private Villen in der Nähe des Meeres in einer der friedlichsten Regionen Nordzyperns

---

Standort: Karşıyaka 📍

Karşıyaka ist eine der ruhigsten und grünen Gegenden westlich von Kyrenia. Die Fahrt nach Kyrenia dauert nur 20–30 Minuten, während die Gegend selbst ruhig und unbekümmert bleibt.

🌄 Das Gebiet liegt an den Ausläufern der Five Fingers Mountains, mit Teilen des Dorfes, das sich bergauf erstreckt, bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge.
🌿 Umgeben von Zitronen-, Oliven- und Johannisbeeren ist Karşıyaka ideal für diejenigen, die Privatsphäre und Natur schätzen.

✨ Perfekt für Käufer, die suchen:

  • friedliches Leben

  • natürliche Umgebung

  • Privatsphäre in der Nähe der Stadt

---

Über Vavilia Serenity 🏡

Vavilia Serenity ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus nur 12 privaten Villen, nur 400 Meter vom Meer entfernt.

📅 Projekt Timeline:
• Start: Dezember 2024
• Abschluss: 20. Dezember 2026

Villentypen 🏠

Typ A — 3+1 Private Duplex Villen (8 Einheiten)

• Fläche: 185 m2
• Privater Pool: 35 m2
• Grundstücksgröße: 310–350 m2

Typ B — 4+1 Private Duplex Villen (2 Einheiten)

• Fläche: 245 m2
• Privater Pool: 38 m2
• Grundstücksgröße: 360–380 m2

Typ C — 4+1 Private Duplex Villen (2 Einheiten)

• Fläche: 295 m2
• Privater Pool: 38 m2
• Grundstücksgröße: 470–485 m2

Ausstattung & Ausstattung 🌴

• Privater Pool für jede Villa 🏊‍♂️
• Garten mit Grillplatz und Miniküche
• tropische und botanische Landschaftsbau 🌺
• Zentrales VRF / VRV Heiz- und Kühlsystem
• Hohe Privatsphäre und moderner Komfort

Investitionshighlights 💰

✔ Erwartungswerterhöhung 30-40 %
✔ Wiederverkauf jederzeit gestattet
✔ Professionelles Immobilienmanagement
✔ starkes Mieteinkommenspotenzial:

• Typ A (3+1) — GBP 2.500 – 3.500 × 12 Monate
• Typ B / C (4+1) — GBP 3.500 – 4.000 × 12 Monate

Zahlungsplan 💳

Reservierung:

• 2 Wochen — GBP 5.000
• 3 Wochen — 10.000 GBP

Hauptbedingungen:

• 35% Anzahlung
• 65% Installationsplan bis Schlüsselübergabe (Dezember 2026)
• Monatliche / zweimonatige / vierteljährliche Optionen

Transformer Fee:

• 3+1 Villa — GBP 4.000
• 4+1 Villa — GBP 4.500

Vavilia Serenity Angebote 🌊

✔ friedliche Küsten leben
✔ Privatpool Villen
✔ starkes Investitionspotenzial
✔ moderne Architektur in der Natur

Standort auf der Karte

Lefka, Nordzypern

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
