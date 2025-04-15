Wohnkomplex Parkside Residence

Der Wohnkomplex Parkside Residences befindet sich im Stadtteil Mrčevac in Tivat. Das Projekt liegt auf einer Anhöhe inmitten mediterraner Vegetation, etwa 2 km vom Stadtzentrum entfernt und in der Nähe der Küste der Bucht von Tivat. Dank der Lage auf einer Höhe von etwa 100 Metern über dem Meeresspiegel bieten die meisten Residenzen einen Panoramablick auf das Meer, den Park und die Berge. Der Komplex verbindet das Format einer städtischen Immobilie mit einer ruhigeren, privaten Atmosphäre. Hier gibt es keine dichte Bebauung in erster Meereslinie und keinen touristischen Lärm des Zentrums von Tivat, während die Fahrt zur Promenade, zu den Restaurants und nach Porto Montenegro nur wenige Minuten dauert. Hauptmerkmale des Komplexes: 3 Wohngebäude: A, B und CFormate von Studios bis zu 2-Zimmer-WohnungenGewerbeflächen im ErdgeschossTiefgarageAbstellräumeGeschlossene Zufahrt zum Gelände des KomplexesWohngebäude mit Erdgeschoss + 4 EtagenModerne Architektur mit PanoramaverglasungFertige Innenausstattung der WohnungenDie Fertigstellung ist für Ende 2027 geplantInfrastruktur des Komplexes: Großer AußenpoolPanoramapool auf dem Dach des Gebäudes BFitnessraumLaufstreckeKinderspielplatzRezeptionCCTV-VideoüberwachungssystemHausverwaltung des Komplexes Supermarkt auf dem GeländeApothekeGewerbeflächen für die tägliche Infrastruktur der Bewohner Über die Wohnungen: Die Grundrisse sind auf natürliches Licht, große Fenster und einen freien Blick auf die Bucht und die Berglandschaft von Tivat ausgelegt. Die Ausstattung umfasst: Heiz- und Klimaanlage von Carrier A+Französisches HolzparkettAluminiumfenster mit DoppelverglasungItalienische Keramik in Küchen und BadezimmernSanitäranlagen von LaufenArmaturen von HansgroheMöbelpakete auf Anfrage erhältlich Über die Region Tivat: Tivat gilt dank seiner modernen Infrastruktur, dem internationalen Yachthafen und der ganzjährigen Nachfrage nach Immobilien als eine der gefragtesten Städte an der montenegrinischen Küste. In der Nähe befindet sich Porto Montenegro, der größte Premium-Yachthafenkomplex des Landes mit Restaurants, Boutiquen, Sportinfrastruktur und einer Promenade. Lage: Zentrum von Tivat — ca. 2 kmPorto Montenegro — ca. 2,5 kmMeer und Promenade — ca. 800 mStrände — ca. 800 mFlughafen Tivat — ca. 1,3 kmFlughafen Dubrovnik — ca. 52 kmFlughafen Podgorica — ca. 88 km Investitionspotenzial: Tivat bleibt dank der Entwicklung von Porto Montenegro, der begrenzten Anzahl neuer Projekte und der stabilen internationalen Nachfrage einer der aktivsten Immobilienmärkte Montenegros. Der Komplex ist sowohl für den dauerhaften Wohnsitz als auch für Investitionskäufe mit anschließender Vermietung konzipiert. Das Format eines modernen Wohnkomplexes mit eigener Infrastruktur und der Nähe zum Flughafen macht das Objekt attraktiv für langfristige Investitionen.