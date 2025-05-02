  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Polje
  4. Wohnung in einem Neubau Pole

Wohnung in einem Neubau Pole

Polje, Montenegro
von
$71,321
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 19644
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Dorf
    Polje

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Wohnungen in einem im Bau befindlichen Gebäude von einem zuverlässigen Bauträger. Fertigstellung der Bauarbeiten – Dezember 2024. Ort: Bar, Pole. Zum Kauf stehen Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern zur Verfügung. Es stehen 5 Arten von Wohnungen zum Verkauf. Apartments mit Stadt- und Bergblick. Wohnungsfläche von 40,16-72,93 m2. Apartments mit einem Schlafzimmer – 40,16 und 46,11 m2. Zwei-Zimmer-Wohnungen – 62,16, 64,63, 72,93 m2. Die Wohnungen werden komplett fertiggestellt vermietet, komplett ausgestattetes Badezimmer, Laminat/Fliesen, REHAU Kunststofffenster, Innentüren, gepanzerte Eingangstür, schallisolierte Wände, Klimaanlage. Das Erdgeschoss und zwei Stockwerke wurden errichtet. Rund um das Gebäude sind Parkplätze vorhanden. Es gibt Tiefgaragen, aber laut Plan ist ein Laden im Erdgeschoss vorgesehen, da kein großer Lagerraum zum Verkauf steht. Im Erdgeschoss befindet sich über die gesamte Geschossfläche ein Shop. Die Entfernung zum Meer beträgt 1,5 km. Ein Idea-Lebensmittelgeschäft und ein Kindergarten sind zwei Gehminuten entfernt und eine Schule ist 20 Gehminuten entfernt. Das Zentrum ist 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Möglichkeit des Erhalts von Raten bis zum Ende der Zahlung (individueller Zahlungsplan wird mit dem Bauträger besprochen). Beim Kauf dieser Wohnungen zahlt der Käufer keine 3 % Steuer

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 40.2 – 46.1
Preis pro m², USD 1,833
Wohnungspreis, USD 77,942 – 89,490
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 62.2 – 72.9
Preis pro m², USD 1,833
Wohnungspreis, USD 120,640 – 141,542

Standort auf der Karte

Polje, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Montenegro
von
$491,351
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Montenegro
von
$303,775
Wohnanlage Parkside Residence
Tivat, Montenegro
von
$114,334
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Donji Orahovac, Montenegro
von
$167,657
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
von
$2,09M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Pole
Polje, Montenegro
von
$71,321
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Alle anzeigen Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Montenegro
von
$491,351
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Etagenzahl 2
Fläche 70–338 m²
8 Immobilienobjekte 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
565,114
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 118.0
666,149 – 1,55M
Villa
184.0 – 338.0
2,50M – 3,93M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Residenz Otrant Reef Resort by Concord
Residenz Otrant Reef Resort by Concord
Residenz Otrant Reef Resort by Concord
Residenz Otrant Reef Resort by Concord
Residenz Otrant Reef Resort by Concord
Gornji Stoj Shtoji i Eperm, Montenegro
von
$418,077
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Am Anfang der Velika Plaža, wo die Adria die Grenzen von Italien und Albanien erfüllt, ist das Otrant Reef Resort ein neues Symbol für Luxus und modernes Leben in Montenegro.Diese exklusive Anlage erstreckt sich über 40.000 m2 und verbindet die natürliche Schönheit der Küste von Ulcinj mit a…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Chernogore
Aparthotel Chernogore
Aparthotel Chernogore
Aparthotel Chernogore
Bar, Montenegro
von
$213,876
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
Your Invest Home
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen