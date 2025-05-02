Wohnung in einem Neubau Pole

Wohnungen in einem im Bau befindlichen Gebäude von einem zuverlässigen Bauträger. Fertigstellung der Bauarbeiten – Dezember 2024. Ort: Bar, Pole. Zum Kauf stehen Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern zur Verfügung. Es stehen 5 Arten von Wohnungen zum Verkauf. Apartments mit Stadt- und Bergblick. Wohnungsfläche von 40,16-72,93 m2. Apartments mit einem Schlafzimmer – 40,16 und 46,11 m2. Zwei-Zimmer-Wohnungen – 62,16, 64,63, 72,93 m2. Die Wohnungen werden komplett fertiggestellt vermietet, komplett ausgestattetes Badezimmer, Laminat/Fliesen, REHAU Kunststofffenster, Innentüren, gepanzerte Eingangstür, schallisolierte Wände, Klimaanlage. Das Erdgeschoss und zwei Stockwerke wurden errichtet. Rund um das Gebäude sind Parkplätze vorhanden. Es gibt Tiefgaragen, aber laut Plan ist ein Laden im Erdgeschoss vorgesehen, da kein großer Lagerraum zum Verkauf steht. Im Erdgeschoss befindet sich über die gesamte Geschossfläche ein Shop. Die Entfernung zum Meer beträgt 1,5 km. Ein Idea-Lebensmittelgeschäft und ein Kindergarten sind zwei Gehminuten entfernt und eine Schule ist 20 Gehminuten entfernt. Das Zentrum ist 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Möglichkeit des Erhalts von Raten bis zum Ende der Zahlung (individueller Zahlungsplan wird mit dem Bauträger besprochen). Beim Kauf dieser Wohnungen zahlt der Käufer keine 3 % Steuer