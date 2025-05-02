Crowne Plaza Kolašin: Ihr Vermögen in Montenegro, Verwaltet von einer globalen Marke
🏔️Erster Ort – Das Herz von Kolašin
Ein modernes 4-Sterne-Hotel (insgesamt 11,368 m2) befindet sich im Zentrum des Hauptgebirgs- & Wellness-Resorts im Norden Montenegros. Alles, was Sie brauchen, ist zu Fuß erreichbar.
✨World-Class Hotel Infrastruktur
SPA-Center (564 m2), Fitness-Club, Innenpool
Restaurant (270 m2) & Loungebar, Zimmerservice
Boutiquen, Tiefgaragen
Exklusive Dienstleistungen für Eigentümer: Transfers, Vermietung von Geräten, private Ausflüge
💰Ihr Vorteil – ab dem Kauftag
Eintrittsschwelle: ab 150.000 €
Garantierter Ertrag: 8% pro Jahr in Euro
Projektierte Belegung: 80–85% dank ganzjähriger touristischer Nachfrage
📈Kapitalwachstum + EU Aufenthaltstitel
Nach dem Beitritt Montenegros zur EU (2028) sollen die Immobilienwerte um 15-20% steigen
Der Kauf gewährt Ihnen automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung von Montenegrin, die einer Aufenthaltsgenehmigung der EU ab 2028 entspricht
🔑Werden Sie Eigentümer eines von IHG verwalteten Vermögens (Crowne Plaza)
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