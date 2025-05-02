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Crowne Plaza Kolašin

Kolasin, Montenegro
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ID: 35098
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Kolašin
  • Stadt
    Kolasin
  • Adresse
    Mirka Vesovica, 9 B S Ski Rental

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

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Crowne Plaza Kolašin: Ihr Vermögen in Montenegro, Verwaltet von einer globalen Marke

🏔️Erster Ort – Das Herz von Kolašin
Ein modernes 4-Sterne-Hotel (insgesamt 11,368 m2) befindet sich im Zentrum des Hauptgebirgs- & Wellness-Resorts im Norden Montenegros. Alles, was Sie brauchen, ist zu Fuß erreichbar.

✨World-Class Hotel Infrastruktur

  • SPA-Center (564 m2), Fitness-Club, Innenpool

  • Restaurant (270 m2) & Loungebar, Zimmerservice

  • Boutiquen, Tiefgaragen

  • Exklusive Dienstleistungen für Eigentümer: Transfers, Vermietung von Geräten, private Ausflüge

💰Ihr Vorteil – ab dem Kauftag

  • Eintrittsschwelle: ab 150.000 €

  • Garantierter Ertrag: 8% pro Jahr in Euro

  • Projektierte Belegung: 80–85% dank ganzjähriger touristischer Nachfrage

📈Kapitalwachstum + EU Aufenthaltstitel

  • Nach dem Beitritt Montenegros zur EU (2028) sollen die Immobilienwerte um 15-20% steigen

  • Der Kauf gewährt Ihnen automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung von Montenegrin, die einer Aufenthaltsgenehmigung der EU ab 2028 entspricht

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Kolasin, Montenegro
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