  Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
von
$211,250
9
ID: 28516
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Budva

Über den Komplex

Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, na samo 300m od mora, i posjeduje dva otvorena parking mjesta.

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
