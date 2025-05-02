Wohnquartier Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
von
$763
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28616
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne kirije!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Montenegro
von
$404,896
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$82,698
