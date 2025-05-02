  1. Realting.com
  Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica

Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica

Gornji Rogami, Montenegro
von
$422,500


ID: 28234
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort



Über den Komplex

English English
Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno.

Standort auf der Karte

Gornji Rogami, Montenegro

