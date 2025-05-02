  1. Realting.com
  3. Hütte Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica

Hütte Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica

Ljube Nenadovica, Montenegro
von
$176,042
;
9
ID: 28781
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Über den Komplex

English English
Prodaje se kuća u mirnom naselju Ibričevina, u ulici X Crnogorske brigade, na nepunih dva kilometra od centra grada. Kuća je površine 110 m2, posjeduje garažu i podrum. Koncipirana je kao dva odvojena jednosobna stana tj ima dva ulaza. Plac je površine 720 m2, i na njemu je dozvoljena gradnja 500 m2 bruto (P+2)

Standort auf der Karte

Ljube Nenadovica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
