  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor, 60m2, Palada, IZDAVANJE

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor, 60m2, Palada, IZDAVANJE

Podgorica, Montenegro
Preis auf Anfrage
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 30633
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se poslovni prostor površine 60 m² u zgradi Palada, Preko Morače, smješten u suterenu. Uz prostor je obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna kirija iznosi 900 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$639,618
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Handel Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,817
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor, 60m2, Palada, IZDAVANJE
Podgorica, Montenegro
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Handel Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti. Karakteristike objekta: Površina: 300 m² Visina p…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$1,11M
Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz magistralni put u Danilovgradu, na izuzetnoj lokaciji pogodnoj za razne djelatnosti. Sa zadnje strane placa prolazi željeznička pruga, što omogućava dodatnu logističku povezanost i značajne transport…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Handel Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Handel Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Handel Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Handel Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Handel Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Montenegro
von
$4,460
Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen