Wohnquartier Trosoban stan, 95m2, Zabjelo

Trosoban stan, 95m2, Zabjelo

Podgorica, Montenegro
von
$205,382
ID: 28156
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Na prodaju trosoban stan 95m², Zabjelo, Podgorica. 🏢 Nalazi se na visokom prizemlju. ✅ Struktura stana: Ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. 🚗 U cijenu je uračunato parking mjesto iza rampe. 📅 Rok završetka radova se očekuje u Decembru 2025. godine.

Podgorica, Montenegro
Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
CONCORD NEKRETNINE
VALUE.ONE
CONCORD NEKRETNINE
