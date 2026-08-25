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Häuser in Sveti Stefan, Montenegro

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villen
25
46 immobilienobjekte total found
Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 3
LAGEIn Sveti Stefan gelegen, bietet diese Villa Privatsphäre, Natur und Panoramablick auf da…
$636 596
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 4
LAGEIn der exklusiven Gegend von Sveti Stefan gelegen, bietet diese elegante Villa Privatsph…
$787 064
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Eingebettet im exklusiven Blizikuce Bereich, direkt oberhalb des malerischen Sveti Stefan, b…
$1,34M
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DD CO DEDD CO DE
Haus in Sveti Stefan, Montenegro
Haus
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 650 m²
Etagenzahl 5
K4-166. Beautiful Hotel in Sv.Stefan with a Sea ViewFor sale Apart-Hotel in Sv.Stefan Hotel…
$2,29M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 7 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 7 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 496 m²
Exklusive Villa mit Meerblick in Blizikuće, Sveti StefanImmobilienübersicht:Villa Größe: 496…
$3,34M
MwSt.
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Villa 30 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 30 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 30
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 959 m²
Fläche der Villa 1: 959 m2Fläche der Villa 2: 362 m2Fläche: ca 1.400 m2Schlafzimmer: 15Badez…
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 6 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 6 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 670 m²
Stockwerk 3/3
Neue moderne Villa in einem Komplex von 3 Villen im Bau in einem prestigeträchtigen Bereich …
$1,10M
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VALUE.ONE
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Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
| 230 m2 | 400 m2 Grundstück | 4 Schlafzimmer | 4 Badezimmer | Infinity Pool | Parkplatz | P…
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
| 230 m2 | 400 m2 Grundstück | 4 Schlafzimmer | 4 Badezimmer | Infinity Pool 7×5 m | 2 Parkp…
$1,05M
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MONTBEL D.O.O.
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Haus 5 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 5 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: eine Villa auf der ersten Linie im Dorf Blizikuće.Dieses 215 m2 große Haus auf …
$588 325
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Haus 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 126 m²
Stockwerk 2/2
Zweigeschossige Villa im Dorf Blizikuche, St. Stephen, mit einer Gesamtwohnfläche von 126m2,…
$719 993
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Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Ruhige Grünanlage oberhalb von Sveti Stefan mit Meerblick und Bergblick. Ideal für Wohnen od…
$1,33M
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Mbroker
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Haus 2 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 2 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Ich verkaufe das Haus mit einer Terrasse in St. Stefan. 🏡ID-417📐 Platz: 80 m2Struktur: 2 Sch…
$377 749
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Villa 13 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 13
Fläche 774 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf viergeschossige Villa mit einer Fläche von 774 m2 auf der ersten Linie, 10 Meter…
$6,25M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa 8 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 8 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 414 m²
Casa Dea Villa — das Wesen des mediterranen Luxus an der AdriaküsteDas Hotel liegt auf einem…
$1,11M
MwSt.
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Haus 5 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
LAGEDieses Haus befindet sich in Budva Gemeinde, 10 km vom Stadtzentrum und 2 km vom Meer un…
$381 814
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Haus 5 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 5 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten zum Verkauf Stadthäuser in einer Wohnanlage an der Budva Riviera, in der Nähe von…
$634 225
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Willkommen in Blizikuce, einer malerischen Gegend an der Budva Riviera, wo wir zwei luxuriös…
$576 393
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 304 m²
Eine Villa mit einem Pool und einem malerischen Blick auf den Verkauf in der Luxussiedlung v…
$1,76M
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Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 223 m²
Dieses moderne Familienhaus von 223 m2 befindet sich in einer gated Gemeinde umgeben von Grü…
$870 576
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Mbroker
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Etagenzahl 3
LAGEDie Villa befindet sich in Sveti Stefan, Budva Gemeinde, etwa 11 km vom Stadtzentrum ent…
$1,60M
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 660 m²
Elegant, praktisch, aufwendig und romantisch zugleich Villa fand sich am Rande einer alten P…
$4,04M
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Haus 4 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Verkauf eines Hauses mit einem Pool mit einem ParkplatzPrivater Pool von 15 m2Fläche: 230 m2…
$575 937
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 430 m²
Eingebettet in die renommierte Enklave von Blizikuce, Budva, diese exquisite Villa, verkörpe…
$1,98M
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Villa 4 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf eine Villa im Dorf Blizikuche, oberhalb von Sveti Stefan, in einem de…
$2,65M
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Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 223 m²
Entdecken Sie das Stadthaus D — eine luxuriöse Residenz in einem gated Komplex in der Nähe v…
$855 240
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Mbroker
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Haus 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Wir bieten zwei atemberaubende Villen im Bau in der malerischen Gegend von Blizikuche. Jede …
$535 357
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Villa 4 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
#Selling#LightStefanID 363🔑 Ich verkaufe eine Villa auf Red Glavitsa.Parameter:• Fläche: 207…
$1,59M
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 183 m²
Einzigartige Gelegenheit – diese sorgfältig gestaltete, geräumige Villa, im mediterranen Sti…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 5 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Reihenhaus 5 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
In der Nähe liegt die Riviera von Budva. Einzigartige Stadthäuser. Gesamtfläche: 220 qm m a…
$681 947
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