  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Buljarica
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Buljarica, Montenegro

14 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 7 zimmer
Buljarica, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 752 m²
Etagenzahl 3
Haus auf der Klippe in Buljarica, Montenegro. Direkt vom Eigentümer.Schlüsselmerkmale:- 752 …
$692,407

Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский
Haus 2 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Haus zum Verkauf in Buljarica mit einem großen urbanisierten Grundstück, 900 m vom Strand – …
$301,210

Immobilienagentur
First Realty
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Haus 3 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Das gut gepflegte Haus von 80 m2 befindet sich in ruhiger Lage. Bulyaritsa Bezirk. Es hat dr…
$200,083
Haus 2 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Entdecken Sie Ihren ruhigen Küstenretreat in der ruhigen Enklave von Buljarice, eingebettet …
$419,473

Immobilienagentur
Adria Stone
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
Villa in Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 4
Neue Villa in Buljarica, eine Siedlung an der Grenze von zwei Gemeinden - Budva und Bar. Die…
$424,323
Haus 12 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 12 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Ein Haus zum Verkauf in Buljarice mit einem schönen Blick auf das Meer. Das Haus befindet si…
$1,76M

Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Haus 5 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf ein dreistöckiges Haus von 160 m2 mit einem Grundstück von 280 m2, in…
$324,459
Haus in Buljarica, Montenegro
Haus
Buljarica, Montenegro
Fläche 180 m²
Buljarica Budva Riviera Haus umgeben von Natur in der Nähe von Petrovac. Haus 180 m2. Gru…
$410,795
Haus 8 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Ein Haus zum Verkauf mit Blick auf das Meer in Buljarice in einer fantastischen Lage. Das Ha…
$870,409

Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Haus in Buljarica, Montenegro
Haus
Buljarica, Montenegro
Objektbeschreibung Budva, Buljarica – Haus mit Pool zum Verkauf Dieses geräumige Haus, auf …
Preis auf Anfrage
Haus 8 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
Wir präsentieren Ihnen ein prächtiges Haus, in Grün begraben, in einer ruhigen und malerisch…
$918,582

Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Haus 8 zimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 8 zimmer
Buljarica, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Fläche: 500 m2Grundstück: 2.000 m2Schlafzimmer: 4Badezimmer: 4 + 1 GästetoiletteSchwimmbad: …
Preis auf Anfrage

Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Villa in Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 247 m²
Stockwerk 3/3
$828,660

Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
Ein Dreizimmerhaus. 1,5 km von Petrovac, 1500 Meter vom Meer entfernt. Die Gesamtfläche betr…
$270,383
