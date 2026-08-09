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Häuser in Tivat, Montenegro

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250 immobilienobjekte total found
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Träumen Sie von einem Haus am Meer in Montenegro? Diese stilvollen Stadthäuser sind die perf…
$296,014
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Haus mit einem großen fruchtbaren Grundstück im alten Teil …
$967,616
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Haus 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Haus zum Verkauf in Dumidran, Tivat. Das Haus mit einer Gesamtfläche von 179 m2 befindet sic…
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TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 317 m²
Wohnbereich: 317 qm Gesamtfläche mit Terrassen und U-Bahn: 480 qm Grundstück: 800 qm 3/4 Sch…
$2,89M
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Haus 4 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Moderne Entwicklung in Kavac verfügt über 30 Häuser mit Gärten, auf einer privaten Fläche vo…
$693,664
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Haus 7 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 7 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 400 m²
Außergewöhnliche Villa steht zum Verkauf in Tivat bietet einen direkten Blick auf Porto Mont…
$5,78M
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Haus 44 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 44 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 44
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Diese neu erbaute moderne Villa befindet sich in der ruhigen und begehrten Nachbarschaft von…
$919,105
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Villa 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Kalimanj, Tivat, einem der be…
$1
MwSt.
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Haus 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 312 m²
Atemberaubende Villa in Tivat, zu Fuß nach Porto Montenegro Die Villa ist aus natürlichen Ma…
Preis auf Anfrage
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Haus in Tivat, Montenegro
Haus
Tivat, Montenegro
Fläche 200 m²
Zwei Villen zum Verkauf in Krasici, nur 10m vom Meer entfernt Villa Nr.1 : 200m2, befindet s…
$612,737
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Haus 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Waterfront Villa zum Verkauf, Tivat Stilvolle Villa am Wasser in Opatovo, Tivat, nur wenige …
$1,39M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 316 m²
Ein großes Familienhaus in einer ruhigen Gegend von Tivat ist ein Gradonehole. In Fuß erreic…
$863,668
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 423 m²
Diese geräumige und moderne Villa befindet sich im kleinen traditionellen Dorf Lepetane in d…
$2,30M
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Villa 5 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 5 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/1
Haus mit Garten in Tivat – Dumidran Bereich.Modernes Eingeschoss-Haus mit Garage und private…
$464,484
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Haus 4 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$1,01M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Ein einzigartiges Familienhaus mit einem grünen Innenhof nur wenige Schritte vom Strand in d…
$1,09M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Suburb von Tivat. neue Villa mit Pool und vier Schlafzimmern Fertigstellung des Baus - Deze…
$872,761
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 560 m²
Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Villa im mediterranen Stil, nur 2 km vom renommiert…
$4,11M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Das perfekte Zuhause für diejenigen, die Raum, Natur und Komfort schätzen! Dieses moderne Ha…
$285,586
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wir bieten zum Verkauf ein gemütliches Haus mit einem Grundstück von 320 m2, in einer der ma…
$171,259
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Villa 5 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 5 zimmer
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Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 3/3
Luxusvilla im Bau im Zentrum von Tivat.Wir bieten zum Verkauf eine Villa mit einer Bereitsch…
$1,07M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Duplex-Wohnung von 76 m2, in einer neuen Wohnanlage in a…
$351,393
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 328 m²
Wir präsentieren Ihnen eine neue Villa in einer der malerischsten und ruhigen Gegenden der K…
$1,50M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Im Bereich des modischen Porto Montenegro (g. Tivat) am Ufer der Bucht von Boca-Cotor wird e…
$1,11M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Exklusive private Villa, erstellt auf einem individuellen Projekt für diejenigen, die das Me…
$3,45M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Standort: Tivat Villa Square: 105 m2. Platz der Seite: 100 m2. Sommerschlafzimmer: 3 Anzahl …
$1,38M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Die Villa wurde 2019 auf einem Grundstück von 424 m2 erbaut. Die Fläche der Villa ist 199 q…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Wir bieten zum Verkauf eine elegante moderne Villa in einem der malerischen Gegenden von Tiv…
$1,27M
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Haus 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
$610,933
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges und komfortables Haus von 200 m2, wo jedes Detail für Ihre B…
$381,515
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