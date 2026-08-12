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Häuser in Kolasin, Montenegro

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20 immobilienobjekte total found
Chalet 3 zimmer in Kolasin, Montenegro
Premium Premium
Chalet 3 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Huis te koop naast een skiresort! Slechts 199.000€ voor een huis van 100 m² met een perceel…
$232,763
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Mini Condos
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Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 243 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in Lipovo Villas – private Alpenhäuser im Herzen von MontenegroIn der unberührten…
$620,255
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Аталанта
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Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
11.000 m2 | Elektrizität | Eingang | Projekt | Kommerzielle NutzungEin Grundstück von 11.000…
$1,08M
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MONTBEL D.O.O.
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 3
Willkommen in Lipovo Villas — Private Alpine Homes im Herzen von Montenegro Eingebettet in…
$625,164
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Haus 2 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Luxus und Berg Ruhe mit diesem atemberauben…
$383,752
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Haus 2 zimmer in Kolasin, Montenegro
Haus 2 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
🏡 Huis te koop naast skiresort — slechts 139.000€! Een geweldige kans om een nieuw huis v…
$167,590
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Mini Condos
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Haus 2 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Das in Kolašin, Dulovina gelegene, komplett renovierte Haus mit einem Garten liegt in der Nä…
$174,433
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Chalet in Kolasin, Montenegro
Chalet
Kolasin, Montenegro
Kolasin, Bergretreat von Dukley 🏔ID-300Wohnung in einem Schal von 350 000€ 💶🏙 Premium-classa…
$412,404
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Chalet 3 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 3 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 535 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$5,25M
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Bauherr
Kolasin Valleys
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Chalet 6 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys presents a unique opportunity with only 7 exclusive chalets that type, each …
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys bietet eine einzigartige Gelegenheit mit nur 7 exklusiven Chalets, die einen…
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Haus 3 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 3
In der malerischen Bergstadt Kolašin gelegen, ist dieses atemberaubende dreistöckige Haus de…
$653,341
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Chalet 5 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 5 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 402 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$4,07M
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Kolasin Valleys
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Haus 2 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Kolašin, Dulovina – Gemütliches, komplett renoviertes Haus mit Yard in der Nähe des Botanisc…
$216,082
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Chalet 6 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,22M
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Kolasin Valleys
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Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Kolasin Skigebiet. Geschlossener Komplex von zwanzig Luxusvillen Die Höhe beträgt 900m. Di…
$378,404
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Chalet 6 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys bietet eine einmalige Gelegenheit mit nur 7 exklusiven Chalets dieses Typs, …
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 121 m²
Kolasin Skigebiet. Geschlossener Komplex von zwanzig Luxusvillen Die Höhe beträgt 900m. Di…
$345,970
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Chalet 5 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 5 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,17M
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Kolasin Valleys
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Haus 4 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Kolasin Skigebiet. Haus aus Naturholz mit vier Schlafzimmern und einem großen Gartengrundstü…
$405,433
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