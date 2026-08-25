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Häuser in Lustica, Montenegro

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villen
31
47 immobilienobjekte total found
Villa in Lustica, Montenegro
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Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 184 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,53M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
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$5,86M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$4,85M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 185 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,05M
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Haus in Lustica, Montenegro
Haus
Lustica, Montenegro
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
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$1,70M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa am Meer wird zum Verkauf angeboten und befindet sich in der ersten Reih…
$4,39M
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Haus 9 zimmer in Lustica, Montenegro
Haus 9 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 357 m²
Fläche: 357 m2Fläche: 774 m2Schlafzimmer: 5Badezimmer: 4PrivatparkplätzeModern eingerichtete…
$1,01M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 7 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 7 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Fläche: 350m2Grundstück: 544m2 (oder optional - 1.200m2, mit zusätzlichem Grundstückspaket u…
$2,07M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 492 m²
Zu verkaufen sind zwei schöne Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 985 m2 im sonnigen Dorf…
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Villa, die sich auf der ersten Linie des Meeres befindet und einen eigenen Zuga…
$1,16M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
Haus zum Verkauf in Rose, Herceg Novi – 260 m2Ein charmantes Familienhaus steht zum Verkauf …
$1,82M
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Mbroker
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Villa 15 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 15 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 15
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
Hausfläche: 560 m2 (504 m2 + 56 m2 Terrasse)Nebengebäude: 219 m2Fläche: 5 142 m2Schlafzimmer…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
AUSSCHLIESSLICHER VERKAUF – LUXURVILLA MIT PRIVATE BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) In einer der a…
$4,39M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein kleines gemütliches Haus von 120 m2 im Dorf Zhanitsa auf der Lustica Ha…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,51M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Preis auf Anfrage
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,97M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen ist eine exquisite renovierte Villa mit einer Gesamtfläche von 240 qm, in einer…
$574 833
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Haus 5 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 3/3
Haus zum Verkauf auf der Halbinsel Lustica, abseits der Hektik der Stadt, in einer ländliche…
$363 238
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Haus 5 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Tauchen Sie ein in die reiche Geschichte und faszinierende Schönheit im charmanten Dorf Klin…
Preis auf Anfrage
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Haus 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Das Haus ist auf zwei Ebenen verteilt, die jeweils aus einer Schlafzimmerwohnung bestehen. D…
$245 387
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Montenegro Properties
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Auf einer der exklusivsten Lagen an der montenegrinischen Küste, auf der Halbinsel Luštica, …
$5,54M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 417 m²
Etagenzahl 3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$5,24M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Haus 5 zimmer in Lustica, Montenegro
Haus 5 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Fläche: 120 m2Schlafzimmer: 4Badezimmer: 1Authentisches Steinhaus auf der ersten Linie zum M…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Haus 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Atemberaubende Seafront Stone Villa mit privatem Liegeplatz - Rose, Lustica PeninsulaWohnber…
$2,10M
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Montenegro Properties
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Villa 7 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 7 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bruttofläche: 220 m2 ( 148 m2 netto)Schlafzimmer: 4;Badezimmer: 1Historische Steinvilla "Old…
$2,19M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$275 124
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Immobilienangaben in Lustica, Montenegro

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