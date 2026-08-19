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Häuser in Bijela, Montenegro

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9 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Bijela, Montenegro
Haus 6 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
D2-1039. Dreistöckiges Haus mit herrlichem Garten in BielaBiela, Boka Kotorska Bay.159m2: -1…
$514,498
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Haus 3 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Haus zum Verkauf in Bijela, Herceg Novi – 162 m2Ein geräumiges Familienhaus steht zum Verkau…
$339,414
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Haus 6 zimmer in Bijela, Montenegro
Haus 6 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
D2-168. Haus mit Panoramablick auf die Kotor BayDas Haus hat eine Gesamtfläche von 143 qm au…
$457,332
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Villa in Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Fläche 350 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten eine Villa an der Adriaküste in der Bucht von Kotor im Dorf Bijela (Herceg Novi) …
$633,573
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Haus 6 zimmer in Bijela, Montenegro
Haus 6 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Stockwerk 3/3
D7-004. Luxusvilla auf der Bucht, Bijela, Herceg Novizum VerkaufVilla in einer ruhigen und b…
$2,23M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Ort:Das Haus befindet sich in der ruhigen und ruhigen Gegend von Bijela, nur 350 Meter vom M…
$377,485
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Haus in Bijela, Montenegro
Haus
Bijela, Montenegro
Fläche 233 m²
Дом в посёлке Биела, муниципалитет Герцег Нови. 50 метров до моря. Прекрасное место для лет…
$474,367
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Villa in Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
Warenbezeichnung Herceg Novi, Bezirk Bijela. Villa mit Pool Entfernung zum Meer 250m. Meerbl…
$681,127
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Villa in Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Schlafräume 7
Fläche 710 m²
Villa Fläche: 200 m2 Fläche: 425 m2 Anzahl der Schlafzimmer: 3 Badezimmer: 3 Die neue hochwe…
$3,80M
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