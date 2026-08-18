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Häuser in Zelenika, Montenegro

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18 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Die Hausfläche beträgt 90m2, die Grundstücksfläche beträgt 725m2. Es besteht aus zwei Zimmer…
$162,767
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Haus 4 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Stockwerk 1
Zwei schöne Häuser sind zu verkaufen in Zelenika, Herceg Novi, auf einem Grundstück von 300m…
$296,469
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Haus 5 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 233 m²
Stockwerk 3
Ein geräumiges Haus steht zum Verkauf zur Verfügung, 315 m2, mit einem Grundstück von 233 m2…
$325,534
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Haus 6 zimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 6 zimmer
Zelenika, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
D11-033. Haus zum VerkaufVerkaufen - Geschäftshaus in Zelenika, Herceg Novi. Das Haus besteh…
$1,14M
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Haus 2 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ein modernes Haus im Dorf Zelenika, einem Vorort von Herceg Novi. Das Haus ist …
$452,899
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Haus in Zelenika, Montenegro
Haus
Zelenika, Montenegro
Fläche 140 m²
Zu verkaufen: ein modernes Familienhaus in der grünen und ruhigen Gegend von Zelenika – eine…
$495,450
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Haus 3 zimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 3 zimmer
Zelenika, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
D11-054. Charmantes Haus zum Verkauf in Zelenika mit Garage und schön YardEntdecken Sie die …
$205,799
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Haus in Zelenika, Montenegro
Haus
Zelenika, Montenegro
Fläche 150 m²
D2-1385. Haus in ZelenikaEin zweistöckiges Haus steht im Dorf Zelenika zum Verkauf. Das erst…
$264,109
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Haus 2 zimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 2 zimmer
Zelenika, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 3
D11-075. Haus kaufen in Zelenika Haus zum Verkauf mit Meerblick in Zelenika, Herceg NoviDies…
$514,498
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Haus 8 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen ist ein geräumiges, voll möbliertes Haus mit einem gepflegten Garten in Zelenik…
$424,357
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Haus 7 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 7 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 7
Fläche 228 m²
Zum Verkauf ein neues dreistöckiges Haus in Zelenika, 350 Meter vom Meer entfernt. Auf dem T…
$864,852
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Haus in Zelenika, Montenegro
Haus
Zelenika, Montenegro
Fläche 60 m²
D8-028. Haus in ZelenikaEin gemütliches Eingeschoss-Haus in der malerischen Nachbarschaft vo…
$160,066
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Haus in Zelenika, Montenegro
Haus
Zelenika, Montenegro
Fläche 136 m²
D9-005. Haus in erster Linie in ZelenikaEine separate Einheit eines vertikal geteilten Hause…
$297,266
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Haus 2 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 2
Haus zu verkaufen in Herceg Novi, Zelenika. Die Fläche des Hauses beträgt 64 m2, und die Flä…
$261,569
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Haus 3 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 3
Gemütliches Haus in Zelenika bei Herceg Novi. Die Hausfläche beträgt 76 m2 und die Grundst…
$313,883
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Haus 8 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 8
Haus zum Verkauf in Zelenika in der Nähe der Stadt Herceg Novi. Die Fläche des Hauses ist 30…
$523,138
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Villa 3 zimmer in Zelenika, Montenegro
Villa 3 zimmer
Zelenika, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Haus 6 Schlafzimmer in Zelenika, Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01M
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