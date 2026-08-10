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Häuser in Bar, Montenegro

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215 immobilienobjekte total found
Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Familienhaus von 183 m2 auf einem Grundstück von 204 m2, in…
$456,662
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Haus 4 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Die Gesamtfläche des Hauses ist 88 m2, die Landfläche ist 227 m2 (zwei separate Katastergrun…
$127,172
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht ein eingetragenes zweistöckiges Haus von 100 m2, auf einem Grundstück von …
$138,231
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Haus 4 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$219,621
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Haus 5 Schlafzimmer in IV proleterske brigade, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
IV proleterske brigade, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Ein Haus mit herrlichem Meerblick, nur 200 Meter vom Strand entfernt. Die registrierte Fläch…
$138,733
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Haus 2 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Die Hausfläche ist 44 m2, die Landfläche ist 103 m2. Layout: 2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer …
$64,742
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Ein ausgezeichnetes Familienhaus in einer ruhigen Gegend der Bar wird zum Verkauf vorgeschla…
$368,498
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Haus 2 Schlafzimmer in 36 a, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
36 a, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit eine einzigartige Gelegenheit, ein schönes Haus an der…
$215,971
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 392 m²
Villa in Montenegro - zum Verkauf. Eine der besten Villen an der Küste ist zum Verkauf. Ein …
$2,16M
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MONTBEL D.O.O.
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Haus in Bar, Montenegro
Haus
Bar, Montenegro
Fläche 145 m²
🏡 Haus auf der Lushtitsa Halbinsel: Ihr secluded sojourn with the sea 🌊Stellen Sie sich ein …
$159,143
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Haus in Bar, Montenegro
Haus
Bar, Montenegro
Fläche 663 m²
Wir laden Sie ein, den Kauf eines Grundstücks mit Meerblick für den Bau einer Villa (Haus) …
$140,420
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Ein einzigartiges Haus mit einem geräumigen Garten, arrangiert als eine der schönsten Sehens…
$1,77M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Attraktives Haus im prestigeträchtigen Stadtteil Bara im Stadtzentrum ist zum Kauf erhältlic…
$789,864
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Haus 4 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit eine großartige Gelegenheit, der Besitzer eines völlig…
$319,456
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Haus 5 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 000 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$270,622
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Haus 5 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 462 m²
| 199 m2 | Grundstück 462 m2 | 3 Ebenen | 5 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | Pool 3×6 m | Garag…
$438,192
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Villa zum Verkauf auf drei Ebenen in der Gemeinde Bar. Die Villa hat eine Gesamtfläche von 4…
$376,805
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 252 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf in der Stadt Bar, Montenegro, mit einer Fläche von 252 m2, mit e…
$632,057
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Villa in Susanj, Montenegro
Villa
Susanj, Montenegro
Fläche 2 415 m²
Grundstück von 2174 m2 Die Breite des Grundstücks entlang der Strandlinie 35 m Preis 800 Eur…
$1,13M
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Villa Ihrer Träume in der Budva Riviera von Montenegro:Willkommen in der Welt der absoluten …
$3,51M
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Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten Ihnen eine zweistöckige Villa an der Adriaküste. Die Villa befindet sich in der S…
$406,448
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Haus 4 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Gebäude im Jahr 2015 gebaut Jedes Haus in 2 Etagen Mit der gleichen internen Raumlage. Gesam…
$409,559
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Haus 6 Schlafzimmer in Susanj, Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
Susanj, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Einzigartiges Angebot: 2 Häuser zum Verkauf in der Green Belt Oasis, BarHäuser sind eine tol…
$374,454
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Haus in Bar, Montenegro
Haus
Bar, Montenegro
Gesamtfläche 655 m2Nach dem Cadastre, dies ist 2 separate SeitenSie sind auf einer Sackgasse…
$199,269
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Haus 5 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 170 m²
Objektnummer: 538704. Die Dienste der Agentur zur Bekämpfung der Transaktion unter dem Schlü…
$416,103
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 3
$199,528
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Haus 2 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 8
In einem modernen Wohnkomplex in Bar, Ilino Viertel, ein exklusives Penthouse von 80,40 m2 i…
$298,465
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Dovevilles am Berg in einem Club-Typ Dorf in unmittelbarer Nähe der Stadt Bar, Bar Riviera, …
$611,162
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Haus 4 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Verkauf: Neue Villa mit Meerblick in MontenegroHaus von 230 m2 auf einem Grundstück von 500 …
$702,101
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Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 396 m²
Villa mit Pool in Montenegro. Die Villa befindet sich im Dorf Podi, Herceg Novi, in einer En…
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