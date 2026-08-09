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Häuser in Ulcinj, Montenegro

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16 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Haus in einer prestigeträchtigen, ruhigen Gegend mit einer entwickelten Infrastruktur der St…
$345,941
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Einzigartige Gelegenheit: Traumvilla in Ulcinj zu einem besonderen Preis! Wir präsentieren I…
$1,55M
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Etagenzahl 3
Das Haus befindet sich im westlichen Teil der Stadt Ulcinj in der Nähe des Strandes Liman II…
$173,524
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Das Haus befindet sich in Ulcinj - Liman 2, einem ruhigen ökologischen Ort, auf einem Grunds…
$489,412
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse zweistöckige Villa in der malerischen Gegend von Doni …
$310,921
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Haus 4 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf: Ein neues Haus in einem modernen Gated Komplex mit Rampe und Videoüberwachung, …
$304,056
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 3
In einer der renommiertesten Orte in der Nähe der historischen Altstadt von Ulcinj, verbinde…
$441,286
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Villa 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Villa 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Ein neu gebautes Drei-Zimmer-Haus von 160 m2 ist in der friedlichen Siedlung von Zoganje, Ul…
$388,520
MwSt.
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Haus 9 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Haus 9 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 9
Zu verkaufen ist ein zweistöckiges Haus im Dorf Doni Shtoi in der Nähe der Stadt Ulcinj. Hau…
$427,147
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Haus 4 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Haus in Ulcinj, Bezirk Djerane, mit einer Gesamtfläche von 120 m2 auf einem Grundstück von 1…
$214,369
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Das Haus befindet sich im westlichen Teil von Ulcinj, 300 Meter vom Strand Liman II entfernt…
$267,648
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 389 m²
Ein schönes Haus auf einer Klippe direkt vor Ulcinj ist jetzt auf dem Markt. Umgeben von spe…
$681,009
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Haus 6 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Haus 6 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
🏠 Object: Three-storey house with panoramic sea views, Ulcinj (Kruče)Price:€225000
$261,378
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Haus 5 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Gemütliches und helles Haus am Meer mit Panoramablick auf die Adria Dieses gemütliche…
$196,588
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Haus 3 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
| 120 m2 | 3 Schlafzimmer | 2 Badezimmer + Gästebad | Parkplatz | 1500 m zum Meer |Zum Verka…
$211,201
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Bar Riviera, Ulcinj. Neue Luxus-Mindestvilla von vier Villen mit einem ökologisch autonomen …
$1,41M
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