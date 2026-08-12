Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Zabljak
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Zabljak, Montenegro

;
villen
15
20 immobilienobjekte total found
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Landhaus mit einer Fläche von 58 m2 mit einem großen Grund…
$219,379
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Ihr Berghaus mit Panorama der Alpen! Zum Verkauf ein gemütliches Haus von 100 m2 im Dorf Vir…
$255,646
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Zum Verkauf ein gemütliches und voll möbliertes Haus in der malerischen Gegend von Borie, nu…
$310,921
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
DD CO DEDD CO DE
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Zu verkaufen ist eine voll ausgestattete Luxusvilla in der prestigeträchtigen Gegend von Bor…
$689,783
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
Wir präsentieren Ihnen ein prächtiges 4-stöckiges Haus Savoja Žabljak, das ideal für einen r…
$665,025
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Hälfte des Hauses mit einer Gesamtfläche von 130 m2 mit zwei Terrassen, nur 1,5 …
$143,945
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 2 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$325,101
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Zu verkaufen ist ein gemütliches, voll legalisiertes Haus in einem der schönsten Orte in Mon…
$491,847
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 2 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Dieses 60 m2 große Haus mit Terrasse befindet sich nur 4 Kilometer vom Zentrum von Žabljak u…
$122,103
Eine Anfrage stellen
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen ist ein operatives Geschäft der Vermietung neuer Hütten in der malerischen Gege…
$310,921
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 168 m²
Zum Verkauf steht eine attraktive Immobilie im Herzen von Zabljak, darunter ein Steinhaus vo…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Wir bieten zum Verkauf zwei voll einsatzbereite Häuser in einer der malerischsten Gegenden v…
$260,065
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Ein gemütliches Haus in einem malerischen Ort - das Dorf Pitomine, Zabljak zum Verkauf angeb…
$362,741
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 283 m²
Wir bieten ein einzigartiges im Maßstab und Konzept einer erstklassigen Villa in einem der b…
$2,88M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Zu verkaufen ist ein gemütliches und geräumiges Haus von 200 m2 mit einer Terrasse von 33 m2…
$329,490
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Zum Verkauf wird ein möbliertes dreistöckiges Haus von 164 m2 angeboten, in einem ruhigen Te…
$253,343
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zu verkaufen ist ein gemütliches zweistöckiges Haus von 96 m2, auf einem Grundstück von 525 …
$166,976
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 6 zimmer in Zabljak, Montenegro
Haus 6 zimmer
Zabljak, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Luxuriös eingerichtetes Vierzimmerhaus mit Sauna in der Nähe von Black Lake in Zabljak.Das E…
$558,995
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 192 m²
Warenbezeichnung Toads, Zentrum. Viergeschossiges Haus mit vier Schlafzimmern Fläche 192 m2.…
$454,085
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Zabljak, Montenegro
Haus 3 zimmer
Zabljak, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Die Geschäftsabwicklung erfolgt im Laufe des Jahres:  Haus für ein anderes jüdisches Haus i…
$332,424
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen