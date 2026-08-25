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Häuser in Sutomore, Montenegro

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villen
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70 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in 117, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
117, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Das Haus hat eine Fläche von 82 m2 und befindet sich auf einem Grundstück von 441 m2 in eine…
$105 068
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Haus 13 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 13 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Das Haus hat eine Gesamtfläche von 350 m2, auf einem Grundstück von 1.600 m2 im Bereich Rata…
$420 463
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Haus 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Ein Haus mit einer Fläche von 55 m2 auf einem Grundstück von 198 m2 ist über dem Bahnhof zu …
$61 511
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Haus 5 zimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 5 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Dieses wunderschön renovierte Familienhaus in Sutomore bietet die perfekte Kombination aus K…
$477 815
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Haus 2 Schlafzimmer in 38, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
38, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
| 55 m2 | 180 m2 Grundstück | 2 Stockwerke | 2 Schlafzimmer | Sommerküche | 3 Parkplatz | Me…
$85 966
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MONTBEL D.O.O.
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Haus 2 Schlafzimmer in 38, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
38, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
| 68 m2 | 109 m2 Grundstück | 2 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | Balkon | Bergblick |Zu verkauf…
$104 636
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Haus in Sutomore mit Panoramablick auf das Meer Zu verkaufen: ein charmantes Zweigeschoss-…
$303 575
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Haus 8 Schlafzimmer in 40 a, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
40 a, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Das Haus ist zweistöckig mit einer Gesamtfläche von 220m2 auf einem Grundstück von 217m2. Au…
$167 822
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Haus 4 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Das 150 m2 Haus befindet sich auf einem 330 m2 Grundstück in einer ausgezeichneten Lage, ide…
$407 668
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Haus 4 zimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 4 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Gemütliches Haus mit Meerblick zum Verkauf in Sutomore (Montenegro), in der Nähe von Bar.Hau…
$410 092
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Haus 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Zu verkaufen ist das Erdgeschoss eines privaten Hauses in Zagrađe, Bar, mit einem separaten …
$75 571
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Haus 6 Schlafzimmer in Miljevci, Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
Miljevci, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 278 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: völlig legales, geräumiges Haus in Meeresnähe in Sutomore - ideal für Familienw…
$230 013
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Haus 3 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten Ihnen ein exklusives Stadthaus im Stil des Alpenchalets in Sutomore, das Eleganz,…
$232 256
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Haus 3 Schlafzimmer in 15, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
15, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Anwesen in Sutomore, Bar Municipality, bietet nicht nur …
$499 928
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Haus 4 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Sutomore, Gemeinde Bar | 168 m2 + 12 m2 Speisekammer | Grundstück von 638 m2 | 2014 | 3 Wohn…
$232 525
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Haus 3 zimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
Etagenzahl 2
🌳 Haus zum Verkauf mit Garten und Meerblick in Sutomore 🌊ID-672📐 Zweigeschossiges Haus mit e…
$227 529
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Haus 3 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Modernes Haus mit einer Gesamtfläche von 100m2 auf einem Grundstück von 141m2. Das Haus ist …
$274 596
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Haus 6 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Neue moderne Villa 450 qm. m. ist gemütlich auf einem Grundstück von 300 qm. m. und hat eine…
$518 911
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Haus 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Das 100m2 alte Steinhaus befindet sich auf einem 354m2 Grundstück von Wäldern umgeben. Die W…
$82 061
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Haus 5 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Das Haus befindet sich im malerischen Vorort der Sutomore Stadt Bar. In einem Bereich mit en…
$406 448
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Haus 6 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Das Haus befindet sich in einem ruhigen Ort umgeben von Grün und Bergen, im Dorf Sutomore.Ha…
$169 106
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MONTBEL D.O.O.
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Haus 3 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten zum Verkauf ein gemütliches Haus im Feriengebiet von Sutomore, im Dorf Zankovici.…
$98 017
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Villa in Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Zweistöckiges Haus mit Dachterrasse zum Verkauf in Sutomore. Die Fläche des Hauses ist 301m2…
$860 502
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Haus 8 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 8
In der schönen Nachbarschaft von Brca in Sutomore, nur wenige Gehminuten vom Meer und dem be…
$333 251
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Haus 4 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Haus in Sutomore mit Panoramablick auf das MeerZu verkaufen ist ein gemütliches zweistöckige…
$259 189
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Аталанта
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Haus 3 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 3
Haus zum Verkauf in Sutomore, in der Nähe der Stadt Bar. Die Fläche des Hauses ist 160 m2, u…
$507 959
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit im Herzen von Sutomore, MontenegroPrime Location | …
$586 094
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Haus 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Haus in Sutomore, auf einem kaskadierenden Grundstück mit einer Gesamtfläche von 355 m2. Die…
$76 193
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Haus 5 Schlafzimmer in 87, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
87, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 324 m²
Große Villa in Sutomore mit einer Fläche von 324 m2, gut, ein Grundstück von 4000 m2. Das La…
Preis auf Anfrage
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Haus 3 zimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Zu verkaufen — ein Haus mit Meerblick in Sutomore (Zagragje).Komfort und hervorragendes Pote…
$158 178
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Realting.com
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