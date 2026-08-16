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Gewerbeimmobilien in Umbrien, Italien

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Terni
82
88 immobilienobjekte total found
Produktion 21 000 m² in Terni, Italien
Produktion 21 000 m²
Terni, Italien
Fläche 21 000 m²
Wohnbau besteht aus sieben Losen mit einer SUL (Flächengrundfläche) von 16.000 qm Gepflegtes…
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Hotel 350 m² in Terni, Italien
Hotel 350 m²
Terni, Italien
Zimmer 18
Fläche 350 m²
Panorama-Cottage mit 2.000 Quadratmetern Landdienstleistungen präsentiert eine Struktur aus …
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Gewerbefläche 2 100 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 2 100 m²
Terni, Italien
Fläche 2 100 m²
Einzelhaus auf zwei Ebenen für ca. 150 Quadratmeter acht Zimmer und zwei Badezimmer Allgemei…
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Gewerbefläche 2 000 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 2 000 m²
Terni, Italien
Zimmer 18
Fläche 2 000 m²
Antike Turm, dann als Mühle verwendet und jetzt auf vier Ebenen verlassen und 3.600 Quadratm…
$186,020
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Gewerbefläche 1 300 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 1 300 m²
Terni, Italien
Fläche 1 300 m²
Shed 1.300 Quadratmeter gebaut 2007 mit 400 Quadratmetern Court Büros von 3.000 Quadratmeter…
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Gewerbefläche 120 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 120 m²
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 120 m²
Einzelhaus in einem kleinen Dorf in Panoramalage 1 km vom Zentrum entfernt Erdgeschoss mit W…
$29,066
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TekceTekce
Gewerbefläche 520 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 520 m²
Terni, Italien
Fläche 520 m²
Renovierte Wohnung im 4. Stock mit Aufzug Wohnbereich mit Küchenzeile Badezimmer Doppelzimme…
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Gewerbefläche 50 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 50 m²
Terni, Italien
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Zimmer als Büro gegenüber der Straße 16 Erdgeschoss mit einer Fensterhöhe von 4,0 Metern Bür…
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Gewerbefläche 100 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 100 m²
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 100 m²
Referenznummer: N975Name der Immobilie: Casa ValentinoOrt: Im LandStadt: Zone: MazeratesePos…
$46,505
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Gewerbefläche 140 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 140 m²
Terni, Italien
Fläche 140 m²
Baufläche, auf der es eine Stahlbetonstruktur von etwa 140 Quadratmetern plus die Zwischenge…
$139,515
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Gewerbefläche 80 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 80 m²
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 80 m²
Kleines Ferienhaus auf zwei Etagen mit 80 qm Angrenzendes anderes Grundstück Kleiner Garten …
$29,066
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Gewerbefläche 1 000 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Terni, Italien
Zimmer 23
Fläche 1 000 m²
Bauernhaus in der Nähe anderer Häuser restauriert werden zwei Etagen plus Dachboden Land 2.0…
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Gewerbefläche 160 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 160 m²
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 160 m²
Einfamilienhaus im Rohzustand mit Stahlbetonkonstruktion auf einer Höhe von 3.000 Quadratmet…
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Gewerbefläche 300 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 300 m²
Terni, Italien
Fläche 300 m²
Die Website in Fornt der Aso-Flachstraße war: veraltete Möglichkeit zum Anheben
$115,172
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Gewerbefläche 75 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 75 m²
Terni, Italien
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Gewerbefläche von 65 Quadratmetern plus 12 Quadratmeter im Keller (Innentreppe) Badezimmer A…
$81,384
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Gewerbefläche 450 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 450 m²
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 450 m²
Geschäftsräume vermietet Grundstücke im Erdgeschoss eines neu gebauten Gebäudes auf zwei Eta…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 55 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 55 m²
Terni, Italien
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Gewerberäume von etwa 50 Quadratmetern im Erdgeschoss mit großen Parkplätzen vor. Aktueller …
$40,692
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Hotel 61 200 m² in Terni, Italien
Hotel 61 200 m²
Terni, Italien
Fläche 61 200 m²
Touristenunterkunft auf ca. 62.000 Quadratmetern, nur 5 km vom See entfernt Gebäude von 160 …
$290,656
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Gewerbefläche 2 300 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 2 300 m²
Terni, Italien
Fläche 2 300 m²
Schuppen von 2.300 m2 (fraktikum 1.150 + 1.150 m2) Büros von 400 qm Hof von 5.000 qm Bau von 2007
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 100 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 100 m²
Terni, Italien
Zimmer 1
Fläche 100 m²
100 m2 Labor mit Service auf dem Boden unter der Straße gepflastert und verputzt. Komfortabl…
$46,505
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Gewerbefläche 1 800 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 1 800 m²
Terni, Italien
Fläche 1 800 m²
Wohnung von 50 qm mit 60 qm Terrasse Wohnzimmer Küche Schlafzimmer Badezimmer Alle Dienstlei…
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Gewerbefläche 700 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 700 m²
Terni, Italien
Fläche 700 m²
Einzelhaus in einem kleinen Dorf in Panoramalage 1 km vom Zentrum entfernt Erdgeschoss mit W…
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Gewerbefläche 120 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 120 m²
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 120 m²
Ruine angrenzend an ein anderes Grundstück (auch zum Verkauf) in Panoramaposition mit 6.000 …
$29,066
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Gewerbefläche 220 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 220 m²
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 220 m²
Renoviertes Bauernhaus (90er Jahre) mit großem Innenhof und Land von ca. 2,0 Hektar mit Baue…
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Gewerbefläche 140 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 140 m²
Terni, Italien
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Gewerbefläche von 40 Quadratmetern in bester Lage und hoher Fußgängerverkehr besteht aus War…
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Hotel 6 000 m² in Terni, Italien
Hotel 6 000 m²
Terni, Italien
Zimmer 45
Fläche 6 000 m²
Hotel Restaurant 45 Zimmer mit 8.000 Quadratmetern Innenhoflage mit Panoramablick auf das Me…
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Gewerbefläche 200 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 200 m²
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 200 m²
Referenznummer: N11 Name der Immobilie: Casa Ciribe Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: Ferman…
$58,131
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Gewerbefläche 200 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 200 m²
Terni, Italien
Zimmer 2
Fläche 200 m²
Gewerbefläche auf zwei Ebenen (100+100 m2) mit unabhängigen Eingängen. Zentrale Position. Gu…
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Gewerbefläche 70 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 70 m²
Terni, Italien
Fläche 70 m²
Gewerbeflächen mit zwei Fenstern werden derzeit für 800 € / Monat vermietet. Parkplatz an de…
$139,515
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Gewerbefläche 3 500 000 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 3 500 000 m²
Terni, Italien
Fläche 3 500 000 m²
Wohnung H = 2,15 Meter bestehend aus Wohnzimmer Bad Blind Eingang Direkter Zugang zum Meer K…
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