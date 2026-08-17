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Gewerbeimmobilien in Lucca, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 280 m² in Lucca, Italien
Gewerbefläche 2 280 m²
Lucca, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 280 m²
LD-0352. Роскошная вилла XVIII века окруженная зелеными холмамиВ Тоскане, в городе Лукка, ок…
$2,93M
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Gewerbefläche 600 m² in Lucca, Italien
Gewerbefläche 600 m²
Lucca, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
LD-0161. ПИЗА, ТОСКАНА, ШИКАРНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУПрестижная вилла в Италии, Тоскана, окружена …
$2,17M
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Gewerbefläche 608 m² in Lucca, Italien
Gewerbefläche 608 m²
Lucca, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 608 m²
LD-0645. Продается агротуристическое хозяйство с просторной виллойСреди пышной зелени холмов…
$6,33M
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Hotel in Forte dei Marmi, Italien
Hotel
Forte dei Marmi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
TIV-00885.00002. Уютный отель 4 * у берегов Тосканы4 * отель в очень тихом районе города в 2…
$12,89M
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Gewerbefläche 1 274 m² in Capannori, Italien
Gewerbefläche 1 274 m²
Capannori, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 274 m²
FP-T913. Landwirtschaftliches Unternehmen in Gragnano (Gragnano)Landwirtschaftliches Unterne…
$4,69M
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