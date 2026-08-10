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Gewerbeimmobilien in Lombardei, Italien

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Desenzano del Garda
5
Lonato del Garda
3
20 immobilienobjekte total found
Hotel 340 m² in Laglio, Italien
Hotel 340 m²
Laglio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
IT-300418. Verkauft! Hotel am Comer See in LaglioZu verkaufen ist ein kleines Hotel am Comer…
$3,99M
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Gewerbefläche in Lonato del Garda, Italien
Gewerbefläche
Lonato del Garda, Italien
ABI-1234A. Land mit Blick auf den Gardasee für den Bau von 6 separaten VillenLand in Barcuzz…
$2,11M
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Gewerbefläche in San Felice del Benaco, Italien
Gewerbefläche
San Felice del Benaco, Italien
GA-V001004. Земля под строительство в продаже в Сан-Феличе-дель-БенакоРасположеный в красиво…
$375,104
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Gewerbefläche in Pozzolengo, Italien
Gewerbefläche
Pozzolengo, Italien
GA-V001281. ВИНОГРАДНИК В ЛУГАНЕ DOC В POZZOLENGOРасположенный на територии района и консорц…
$5,27M
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Gewerbefläche in Salo, Italien
Gewerbefläche
Salo, Italien
ABI-1098A . Земельный участок в Сало На первой линии озера Гарда, в престижной зоне, земельн…
$4,69M
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Gewerbefläche in Lonato del Garda, Italien
Gewerbefläche
Lonato del Garda, Italien
GA-V001053. Land in einer hügeligen Gegend in LonatoEingefügt in einem prestigeträchtigen Wo…
$351,660
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Gewerbefläche 1 400 m² in Puegnago del Garda, Italien
Gewerbefläche 1 400 m²
Puegnago del Garda, Italien
Fläche 1 400 m²
GA-V001427. Shop kaufen in Puenyago sul GardaMit Blick und direktem Zugang zur Gardesan Stat…
$1,13M
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Gewerbefläche 1 815 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 1 815 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 1 815 m²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
$668,154
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Gewerbefläche 60 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 60 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 60 m²
GA-V001410. Büro in einem historischen Gebäude in Desenzano del GardaIn einer ausgezeichnete…
$281,328
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Gewerbefläche 145 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 145 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 145 m²
GA-V000874. ИДЕАЛНОЕ КОМЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛП -ГАРДАУ въезда вл…
$586,100
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Gewerbefläche 700 m² in Acquaseria, Italien
Gewerbefläche 700 m²
Acquaseria, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
LD-3580. Verkauf von Agrotourismus in der Nähe von ComoIn Brianz, in der Nähe des Comer Sees…
$17,00M
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Gewerbefläche in Lonato del Garda, Italien
Gewerbefläche
Lonato del Garda, Italien
GA-V001123. Land verkauf in LonatoDas Hotel liegt in einer eleganten hügeligen Gegend mit Pa…
$879,150
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Gewerbefläche 6 500 m² in Padenghe sul Garda, Italien
Gewerbefläche 6 500 m²
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 6 500 m²
GA-V000403. Hotel mit Blick auf den See in Padenghe sul GardaDas Hotel liegt in einem schöne…
$21,10M
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Gewerbefläche in San Felice del Benaco, Italien
Gewerbefläche
San Felice del Benaco, Italien
GA-V001300. Grundstück unter dem Bau von Villa in einer schönen Gegend mit offenem Blick in …
$316,494
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Gewerbefläche 110 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 110 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 110 m²
GA-V001197. Neuer Laden im Zentrum mit ausgezeichneter Sicht in Desenzano Del GardaDas Hotel…
$304,772
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Gewerbefläche 77 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 77 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 77 m²
GA-V001269. Shop im Zentrum der Stadt in Desenzano Del GardaDas Hotel liegt im historischen …
$410,270
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Gewerbefläche 76 m² in Campione dItalia, Italien
Gewerbefläche 76 m²
Campione dItalia, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Das ASTOR Condominium befindet sich im Zentrum von Campione d'Italia. Das gesamte Gebäude wu…
$501,725
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Gewerbefläche 1 566 m² in Polpenazze del Garda, Italien
Gewerbefläche 1 566 m²
Polpenazze del Garda, Italien
Zimmer 24
Schlafräume 7
Fläche 1 566 m²
Das historische Gebäude im Zentrum von Polpenazze del Garda ist eine ideale Lösung für dieje…
$2,14M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Bedizzole, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Bedizzole, Italien
Zimmer 14
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 1 000 m²
In an ancient village dating from the fourteenth century, in the immediate Garda hinterland,…
$2,41M
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Lager 849 m² in Carlazzo, Italien
Lager 849 m²
Carlazzo, Italien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 849 m²
Wir bieten ein Gebäude mit handwerklicher, gewerblicher und Wohnnutzung für das Erdgeschoss …
$1,48M
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