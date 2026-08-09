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Gewerbeimmobilien in Marken, Italien

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21 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 140 m² in Massa Fermana, Italien
Gewerbefläche 140 m²
Massa Fermana, Italien
Zimmer 8
Fläche 140 m²
Referenznummer: N578Name der Immobilie: Casa Tibu IIOrt: Im LandStadt: Zone: FermanoPosition…
$58,131
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Gewerbefläche 140 m² in Monte Vidon Corrado, Italien
Gewerbefläche 140 m²
Monte Vidon Corrado, Italien
Fläche 140 m²
Referenznummer: N11 Name der Immobilie: Casa Ciribe Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: Ferman…
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Hotel 550 m² in Lapedona, Italien
Hotel 550 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 16
Fläche 550 m²
Wohnung leben P.1 ° ang. Häuschen. Zimmer Schlafzimmer Bad Garage Balkon
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TekceTekce
Gewerbefläche 350 m² in San Ginesio, Italien
Gewerbefläche 350 m²
San Ginesio, Italien
Fläche 350 m²
In wunderschöner Panoramalage am Rande des Dorfes, Diese Unterkunft befindet sich in ausgeze…
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Gewerbefläche 200 m² in Caldarola, Italien
Gewerbefläche 200 m²
Caldarola, Italien
Fläche 200 m²
Typisches Restaurant mit Doppelzimmer ausgestatteter Küche in einem historischen Gebäude ent…
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Hotel in Pesaro, Italien
Hotel
Pesaro, Italien
Zimmer 115
Vier-Sterne-Hotel mit 115 Zimmern, Restaurant, Konferenzraum, etc
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Gewerbefläche 10 000 m² in San Benedetto del Tronto, Italien
Gewerbefläche 10 000 m²
San Benedetto del Tronto, Italien
Fläche 10 000 m²
Einkaufszentrum entlang der Staatsstraße in privilegierter und zentraler Lage zwischen Marke…
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Gewerbefläche 900 m² in Acquasanta Terme, Italien
Gewerbefläche 900 m²
Acquasanta Terme, Italien
Zimmer 34
Fläche 900 m²
Referenznummer: N1008Name der Unterkunft: Casa PilgrimLage: Im DorfStadt: Zone: MazeratesePo…
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Gewerbefläche 160 m² in Macerata, Italien
Gewerbefläche 160 m²
Macerata, Italien
Zimmer 6
Fläche 160 m²
Land von 3,0 Hektar auf dem Hügel (geeignet für Weidepferde) mit zwei Ruinen, um die Panoram…
$290,656
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Gewerbefläche 4 300 m² in Ancona, Italien
Gewerbefläche 4 300 m²
Ancona, Italien
Zimmer 64
Fläche 4 300 m²
Renommierte Schlossstruktur stammt aus dem Mittelalter
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Gewerbefläche 600 m² in Montappone, Italien
Gewerbefläche 600 m²
Montappone, Italien
Zimmer 21
Fläche 600 m²
Großes Bauernhaus unter Renovierung (Erdbebenfonds) mit dem Bau von 5 neuen Wohnungen. 3.000…
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Gewerbefläche 500 m² in San Severino Marche, Italien
Gewerbefläche 500 m²
San Severino Marche, Italien
Zimmer 9
Fläche 500 m²
Medizinisches Zentrum im Einkaufszentrum Mehrere Disziplinen bereits in Betrieb und andere i…
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Hotel 700 m² in Lapedona, Italien
Hotel 700 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 23
Fläche 700 m²
Bauernhaus mit Meerblick auf zwei Ebenen für über 700 m2. Restaurant Bereich Küche Dienstlei…
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Gewerbefläche 1 000 m² in Montappone, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Montappone, Italien
Zimmer 23
Fläche 1 000 m²
Freistehendes Haus teilweise unvollendet auf mehreren Ebenen für über 1.000 m2. Im Erdgescho…
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Gewerbefläche 170 m² in Camerino, Italien
Gewerbefläche 170 m²
Camerino, Italien
Zimmer 7
Fläche 170 m²
Wohnhaus komplett renoviert in einem isolierten Bergdorf auf über 800 Metern Höhe Zwei Stock…
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Gewerbefläche 250 m² in San Severino Marche, Italien
Gewerbefläche 250 m²
San Severino Marche, Italien
Zimmer 9
Fläche 250 m²
Referenznummer: N602Name der Immobilie: Casa Chigi IIOrt: Im LandStadt: Zone: MazeratesePosi…
$58,131
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Gewerbefläche 200 m² in Monte Vidon Corrado, Italien
Gewerbefläche 200 m²
Monte Vidon Corrado, Italien
Fläche 200 m²
Kürzlich gebautes Handwerkslager mit H=6 m in einer vorgefertigten Struktur. Grundstücksfläc…
$232,525
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Hotel 600 m² in Borgo Pintura, Italien
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 16
Fläche 600 m²
Referenznummer: N1485 Objektname: Casa Mistica Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese Po…
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Gewerbefläche 240 m² in Urbisaglia, Italien
Gewerbefläche 240 m²
Urbisaglia, Italien
Fläche 240 m²
Altes Bauernhaus auf zwei Etagen mit 80 m² Loggia-Zubehörstein ( Ruin ) Scheune von 80 m² un…
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Hotel 2 000 m² in Gradara, Italien
Hotel 2 000 m²
Gradara, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 000 m²
BG-181115. Einzigartige historische Stätte, Hotel in GradaraEigenschaften des Komplexes, die…
$3,52M
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Hotel 3 000 m² in Porto Recanati, Italien
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italien
Zimmer 55
Fläche 3 000 m²
38-Zimmer-Hotel mit zwei Restauranttreppen und 5000 Quadratmetern Fläche zum Parkplatz Zwei …
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