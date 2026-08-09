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Gewerbeimmobilien in Venetien, Italien

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Venedig
5
7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Venedig, Italien
Gewerbefläche
Venedig, Italien
IT-200618-7. B verkaufen eine Insel vor der Küste von VenedigZu verkaufen ist eine Insel vor…
$2,34M
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Hotel in Noventa di Piave, Italien
Hotel
Noventa di Piave, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
IT-200618-2. Hotel 3 * in Noventa di Piavezum Verkauf 3 * Hotel, in Noventa di Piave, 35 km …
$8,21M
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Hotel in Mestre, Italien
Hotel
Mestre, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается   4 * Отель имеет 98 номеров, из которых 8 н…
$12,31M
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Hotel in Venedig, Italien
Hotel
Venedig, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…
$15,82M
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Gewerbefläche 180 m² in Padua, Italien
Gewerbefläche 180 m²
Padua, Italien
Fläche 180 m²
241019. Ресторан под ВенециейПредлагается ресторан в прекрасном городке Падова, в часе от Ве…
$1,11M
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Hotel 1 000 m² in Venedig, Italien
Hotel 1 000 m²
Venedig, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
IT-200618-5. Venedig. Hotel 3zum Verkauf 3 * Hotel, Venezia, alla Ca'Doro, komplett renovier…
$12,89M
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Hotel in Venedig, Italien
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Venedig, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
IT-200618-3. Hotel 3 * in VenedigDas Hotel 3* liegt 5 Gehminuten von der Piazza San Marco en…
$8,79M
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Eigenschaftstypen in Venetien

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