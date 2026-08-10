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Gewerbeimmobilien in Siena, Italien

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14 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 650 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 650 m²
Siena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
KK-1636. Agrotourismus in SienaDas Bauernhaus (365 Quadratmeter) ist auf der Oberseite eines…
$2,17M
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Gewerbefläche 2 650 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 2 650 m²
Siena, Italien
Fläche 2 650 m²
LD-0446. ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СИЕНЕ, ИТАЛИЯЭлитная вилла выставлена на продажу в зоне К…
$15,24M
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Gewerbefläche 1 000 000 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 1 000 000 m²
Siena, Italien
Fläche 1 000 000 m²
Unternehmen von 100.00 Hektar mit Teichen. Clay-Typ Boden. Mehrere Hütten und Unternehmen be…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Gewerbefläche 6 000 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 6 000 m²
Siena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 6 000 m²
LD-0453. Stunning Herrenhaus mit WeingutDieses atemberaubende Anwesen mit einem Weingut, das…
$29,30M
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Gewerbefläche 5 265 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 5 265 m²
Siena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 5 265 m²
LD-0369. Продается сельский хутор в прекрасной зоне сиенского КьянтиЭтот красивый образец де…
$5,86M
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Gewerbefläche 490 m² in Castellina in Chianti, Italien
Gewerbefläche 490 m²
Castellina in Chianti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 490 m²
IT-111017-2. Chianti. WeinbauChianti. Das Weingut besteht aus einem schönen Herrenhaus mit H…
$9,96M
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Gewerbefläche 590 m² in Castellina in Chianti, Italien
Gewerbefläche 590 m²
Castellina in Chianti, Italien
Fläche 590 m²
KK-2034. Виноградник в Тоскане Schwarzer HahnВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5,5 га Кол-во …
$1,76M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Siena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
LD-1000. Luxus Schloss zum Verkauf in SienaEine prächtige Burg im Herzen der Toskana, zwisch…
$5,27M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Siena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
KK-1446. Weinberge in den Siena Hills, Landhaus aus dem 19. Jahrhundert mit WeingutIn einer …
$4,57M
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Gewerbefläche 700 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 700 m²
Siena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
LD-0600. Weingut zum Verkauf in SienaZum Verkauf Luxusimmobilie in Italien, in der schönen T…
$4,57M
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Gewerbefläche 3 969 m² in San Gimignano, Italien
Gewerbefläche 3 969 m²
San Gimignano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 969 m²
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
$10,55M
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Gewerbefläche 744 m² in Gaiole in Chianti, Italien
Gewerbefläche 744 m²
Gaiole in Chianti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 744 m²
KK-1317. Grundstück mit Wein und Olivenhain zum Verkauf in GREVEN IN KYANTISchlafzimmer: 8An…
$1,99M
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Gewerbefläche 1 150 m² in Castellina in Chianti, Italien
Gewerbefläche 1 150 m²
Castellina in Chianti, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 150 m²
LD-1069. Luxus Landhaus zum Verkauf in ValdikyanIn der Provinz Arezzo, im herrlichen Valdiqu…
$2,70M
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Gewerbefläche 2 000 000 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 2 000 000 m²
Siena, Italien
Fläche 2 000 000 m²
Bauernhof von 200.00 Hektar in mittleren und sanften Hügeln mit Seen und Tonboden. Mehrere B…
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