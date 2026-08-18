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Gewerbeimmobilien in Florenz, Italien

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11 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 840 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 2 840 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 840 m²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
$21,10M
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Gewerbefläche 2 400 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 2 400 m²
Florenz, Italien
Fläche 2 400 m²
KK-1235. Weinberg in der Toskana Vinicola FiorentinaIn der Toskana, in einer hügeligen Gegen…
$2,34M
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Gewerbefläche 5 000 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 5 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 5 000 m²
LD-0270. Продажа престижной недвижимости в Флоренции, в зоне КьянтиПродажа престижной недвиж…
$16,41M
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Gewerbefläche 6 000 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 6 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 6 000 m²
LD-1616. Великолепное имение в окрестностях ТосканыСреди зеленых холмов Флоренции выставлено…
$14,95M
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Gewerbefläche 700 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 700 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
LD-0256. Престижная недвижимость во ФлоренцииСтаринная вилла расположена на холмах Тосканы, …
$3,52M
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Gewerbefläche 1 125 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 1 125 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 125 m²
KK-1574. Weingut in FlorenzAuf den Chianti Hügeln, zwischen den Gemeinden Castelfiorentino u…
$3,49M
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Hotel 2 225 m² in Florenz, Italien
Hotel 2 225 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 225 m²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
$15,24M
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Gewerbefläche 2 200 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 2 200 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 200 m²
LD-0737. Luxus-Agrotourismus-Komplex in FlorenzDieser neu renovierte Komplex aus dem 17. Jah…
$7,03M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
LD-0805. Великолепная усадьба с фермерской землей, площадью около 20 гектаровЭта великолепна…
$9,38M
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Investition 3 000 m² in Florenz, Italien
Investition 3 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 3
Eine einzigartige Immobilie zum Verkauf in der Nähe von Florenz. Unbegrenzte Lizenz für die …
$6,50M
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Miethaus 1 065 m² in Florenz, Italien
Miethaus 1 065 m²
Florenz, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 065 m²
Etagenzahl 3
Wohngebäude, erbaut in den Jahren 1865–1897.sol. Architekt Narcisso Frosali im Auftrag der F…
$6,71M
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