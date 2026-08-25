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Gewerbeimmobilien in Desenzano del Garda, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 110 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 110 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 110 m²
GA-V001197. Neues Geschäft im Zentrum mit ausgezeichneter Sicht in Desenzano Del GardaIn ein…
$303 812
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Gewerbefläche 145 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 145 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 145 m²
GA-V000874. ИДЕАЛНОЕ КОМЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛП -ГАРДАУ въезда вл…
$584 254
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Gewerbefläche 60 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 60 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 60 m²
GA-V001410. Büro in einem historischen Gebäude in Desenzano del GardaIn ausgezeichneter Lage…
$280 442
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Gewerbefläche 77 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 77 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 77 m²
GA-V001269. Shoppen im Zentrum der Stadt in Desenzano Del GardaIm historischen Zentrum von R…
$408 978
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Gewerbefläche 1 815 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 1 815 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 1 815 m²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
$666 050
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