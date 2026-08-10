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Gewerbeimmobilien in Pisa, Italien

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6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 900 m² in Volterra, Italien
Gewerbefläche 900 m²
Volterra, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 900 m²
KK-1722. ЗАГОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВЙ РОЩЕЙ – ВОЛТЕРА, ТОСКАНАНа холмах тосканс…
$2,75M
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Gewerbefläche 210 m² in Castelnuovo di Val di Cecina, Italien
Gewerbefläche 210 m²
Castelnuovo di Val di Cecina, Italien
Fläche 210 m²
KK-CS127. Exklusives Anwesen 15 km vom MeerNur 12 km von Chechina, auf einem Panorama-Hügel,…
$2,34M
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Gewerbefläche 522 m² in Pisa, Italien
Gewerbefläche 522 m²
Pisa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 522 m²
KK-1780. Поместье на земельном участке 14,7 га с сельской виллойСреди великолепных холмов Пи…
$1,64M
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Gewerbefläche 300 m² in Pisa, Italien
Gewerbefläche 300 m²
Pisa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
LD-3356. Очаровательная вилла в ВольтереВ живописной провинции Пизы, в Вольтерре, выставлена…
$2,93M
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Gewerbefläche 790 m² in Volterra, Italien
Gewerbefläche 790 m²
Volterra, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 790 m²
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтераДанная собс…
$1,31M
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Gewerbefläche 900 m² in Pisa, Italien
Gewerbefläche 900 m²
Pisa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 900 m²
LD-1027. Landhaus zum Verkauf in ToskanaDiese typisch ländliche Villa befindet sich auf eine…
$2,64M
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