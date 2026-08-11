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Gewerbeimmobilien in Greve in Chianti, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 675 m² in Greve in Chianti, Italien
Gewerbefläche 675 m²
Greve in Chianti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 675 m²
KK-1816. Weingut in ChiantiZum Verkauf Weingut mit Agrotourismus in der Chianti Classico Reg…
$4,28M
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Gewerbefläche 3 507 m² in San Cresci, Italien
Gewerbefläche 3 507 m²
San Cresci, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 507 m²
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестнотях клас…
$9,61M
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Gewerbefläche 880 m² in Panzano in Chianti, Italien
Gewerbefläche 880 m²
Panzano in Chianti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 880 m²
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
$6,80M
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