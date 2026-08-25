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Gewerbeimmobilien in Toskana, Italien

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Florenz
11
Lucca
3
Siena
9
Grosseto
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67 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 700 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 700 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
LD-0256. Престижная недвижимость во ФлоренцииСтаринная вилла расположена на холмах Тосканы, …
$3,51M
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Gewerbefläche 2 400 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 2 400 m²
Florenz, Italien
Fläche 2 400 m²
KK-1235. Weinberg in der Toskana Vinicola FiorentinaIn der Toskana, in einem hügeligen Gebie…
$2,34M
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Gewerbefläche 490 m² in Castellina in Chianti, Italien
Gewerbefläche 490 m²
Castellina in Chianti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 490 m²
IT-111017-2 Chianti. WeinunternehmenChianti. Die Weinkellerei besteht aus einem schönen Herr…
$9,93M
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Gewerbefläche 1 400 m² in Certaldo, Italien
Gewerbefläche 1 400 m²
Certaldo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 400 m²
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
$3,51M
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Gewerbefläche 600 m² in Lucca, Italien
Gewerbefläche 600 m²
Lucca, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
LD-0161. ПИЗА, ТОСКАНА, ШИКАРНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУПрестижная вилла в Италии, Тоскана, окружена …
$2,16M
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Gewerbefläche 870 m² in Arezzo, Italien
Gewerbefläche 870 m²
Arezzo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 870 m²
KK-1656. ЛЕООЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинции…
$1,99M
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Gewerbefläche 5 000 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 5 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 5 000 m²
LD-0270. Продажа престижной недвижимости в Флоренции, в зоне КьянтиПродажа престижной недвиж…
$16,36M
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Gewerbefläche 1 600 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 1 600 m²
Grosseto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 600 m²
LD-1498. Вилла класса люкс в ГроссетоВ провинции Гроссето на юге Тосканы выставлено на прода…
$14,02M
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Gewerbefläche 982 m² in Poppi, Italien
Gewerbefläche 982 m²
Poppi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 982 m²
KK-1196. Luxusvilla mit Pool und Grundstück zum Verkauf in der ToskanaRenommierte Villa zum …
$2,16M
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Gewerbefläche 744 m² in Gaiole in Chianti, Italien
Gewerbefläche 744 m²
Gaiole in Chianti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 744 m²
KK-1317. Grundstück mit Wein und Olivenhain zum Verkauf in GREVEN IN KYANTISchlafzimmer: 8An…
$1,99M
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Hotel 1 050 m² in Livorno, Italien
Hotel 1 050 m²
Livorno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 050 m²
LD-1184. In Livorno zum Verkauf gestellt LuxushotelDas Herrenhaus im Stil von Liberty, das i…
$5,84M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
LD-0805. Великолепная усадьба с фермерской землей, площадью около 20 гектаровЭта великолепна…
$9,35M
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Gewerbefläche 3 969 m² in San Gimignano, Italien
Gewerbefläche 3 969 m²
San Gimignano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 969 m²
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
$10,52M
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Gewerbefläche 150 m² in Piombino, Italien
Gewerbefläche 150 m²
Piombino, Italien
Fläche 150 m²
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
$2,34M
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Gewerbefläche 300 m² in Pisa, Italien
Gewerbefläche 300 m²
Pisa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
LD-3356. Очаровательная вилла в ВольтереВ живописной провинции Пизы, в Вольтерре, выставлена…
$2,92M
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Gewerbefläche 613 m² in Grassina, Italien
Gewerbefläche 613 m²
Grassina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 613 m²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
$3,27M
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Gewerbefläche 1 154 m² in Rosignano Marittimo, Italien
Gewerbefläche 1 154 m²
Rosignano Marittimo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 154 m²
LD-1030. Luxushotel zum Verkauf in CastiglioncelloIn Castiglioncello, der berühmten „Perle d…
$9,35M
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Gewerbefläche 2 840 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 2 840 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 840 m²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
$21,03M
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Gewerbefläche 969 m² in Anghiari, Italien
Gewerbefläche 969 m²
Anghiari, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 969 m²
KK-1474. Kleine charmante Borgo Master Residence 350 qmSchlafzimmer: 10Badezimmer: 12Die kle…
$1,74M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Siena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
KK-1446. Weinberge in den Siena Hills, Landhaus aus dem 19. Jahrhundert mit WeingutIn einer …
$4,56M
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Gewerbefläche 2 650 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 2 650 m²
Siena, Italien
Fläche 2 650 m²
LD-0446. ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СИЕНЕ, ИТАЛИЯЭлитная вилла выставлена на продажу в зоне К…
$15,19M
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Gewerbefläche 6 000 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 6 000 m²
Siena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 6 000 m²
LD-0453. Atemberaubendes Herrenhaus mit WeingutDieses atemberaubende Anwesen mit einem Weing…
$29,21M
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Gewerbefläche 7 000 m² in San Giovanni Valdarno, Italien
Gewerbefläche 7 000 m²
San Giovanni Valdarno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 7 000 m²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
$11,69M
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Gewerbefläche 3 507 m² in San Cresci, Italien
Gewerbefläche 3 507 m²
San Cresci, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 507 m²
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестнотях клас…
$9,58M
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Hotel 950 m² in Rosignano Marittimo, Italien
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 950 m²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
$5,84M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Caprese Michelangelo, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Caprese Michelangelo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
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Gewerbefläche 1 000 000 m² in Siena, Italien
Gewerbefläche 1 000 000 m²
Siena, Italien
Fläche 1 000 000 m²
Unternehmen von 100.00 Hektar mit Teichen. Clay-Typ Boden. Mehrere Hütten und Unternehmen be…
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Gewerbefläche 650 m² in Castagneto Carducci, Italien
Gewerbefläche 650 m²
Castagneto Carducci, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
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Gewerbefläche 900 m² in Pisa, Italien
Gewerbefläche 900 m²
Pisa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 900 m²
LD-1027. Landhaus zum Verkauf in ToskanaAuf einem Hügel gelegen, der das Valdera-Tal krönt u…
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Gewerbefläche 240 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 240 m²
Grosseto, Italien
Fläche 240 m²
IT-111017-1. Modernes Weinunternehmen im Zentrum der MaremmaIm Zentrum der Maremma und nur 3…
$7,60M
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