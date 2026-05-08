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Gewerbeimmobilien in Ligurien, Italien

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Gewerbefläche 250 m² in Sanremo, Italien
Gewerbefläche 250 m²
Sanremo, Italien
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KK-V163. Bau einer Villa mit Pool in San RemoEin Grundstück mit einem Projekt für den Bau vo…
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Gewerbefläche in Imperia, Italien
Gewerbefläche
Imperia, Italien
LH-3W25. Земельный участок под строительствоЗемельный участок под строительство в Лигурии – …
$269,606
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Gewerbefläche 400 m² in Sanremo, Italien
Gewerbefläche 400 m²
Sanremo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
LD-291216-1. Anwesen (Verkauf) » Italien » Ligurien » San PemoDas Anwesen befindet sich zwis…
$1,16M
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