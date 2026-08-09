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Gewerbeimmobilien in Grosseto, Italien

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10 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 240 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 240 m²
Grosseto, Italien
Fläche 240 m²
IT-111017-1. Moderne Weinfirma im Zentrum von MaremmaIm Zentrum der Maremma und nur 30 km vo…
$7,62M
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Gewerbefläche 2 000 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 2 000 m²
Grosseto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 000 m²
LD-0489. Luxusvilla am Meer in der ToskanaAuf dem kristallklaren Meer von Argentario, einem …
$14,07M
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Gewerbefläche 782 m² in Seggiano, Italien
Gewerbefläche 782 m²
Seggiano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 782 m²
KK-1819. Wunderschönes Anwesen mit drei Villen, Olivenhain und WeinbergDieses herrliche Anwe…
$4,67M
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Gewerbefläche 420 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 420 m²
Grosseto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
KK-1536. Weinberg in der Toskana Casale Le VigneHaushalt: 420 qm.Außen: 8.0 haSchlafzimmer: …
$1,73M
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Gewerbefläche 4 000 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 4 000 m²
Grosseto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 4 000 m²
LD-0251. Luxusvilla in Italien, ToskanaIn einem der unbekannten und unberührten Ort des Mass…
$8,79M
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Gewerbefläche 1 600 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 1 600 m²
Grosseto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 600 m²
LD-1498. Вилла класса люкс в ГроссетоВ провинции Гроссето на юге Тосканы выставлено на прода…
$14,07M
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Gewerbefläche 970 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 970 m²
Grosseto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 970 m²
KK-1461. Weingut mit Wohnungen und privatem SeeDas Hotel liegt in der Provinz Grosseto, in d…
$4,10M
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Gewerbefläche in Scarlino, Italien
Gewerbefläche
Scarlino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
SG-100715. Агро-туристический Комлекс с видом на мореБлагодаря своему уникальному местополож…
$11,14M
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Gewerbefläche 600 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 600 m²
Grosseto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
LD-0193. РОСКОШНЫЙ ДОМ В ТОСКАНЕ НА ПРОДАЖУПродажа роскошной виллы в Тоскане. Умело отрестав…
$8,79M
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Gewerbefläche 682 m² in Grosseto, Italien
Gewerbefläche 682 m²
Grosseto, Italien
Fläche 682 m²
KK-1465. Производство кантина с квартирой на первом этаже и виноградникамиНа окраине небольш…
$1,58M
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