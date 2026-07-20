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Wohnquartier Proche mer kerem hateimanim

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38330
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 5

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in der Nähe von Ben-Yehuda und Kerem Hateimanim 4. Stock mit Aufzug 2 Stück 57m2 + 13m2 Terrasse Möglichkeit, das Wohnzimmer zu teilen, um ein zusätzliches Schlafzimmer zu schaffen Mamad 2 Ausstellungen : Süden, Osten Preis: 3.450.000 Mendel Hagege HM-INVEST.co.il Israel (+972) 052,577,50,44 Frankreich(+33) : 01,77,38,01,19

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