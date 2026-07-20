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Wohnquartier Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
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ID: 38285
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Shaprut, 13

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Neue Wohnung zum Verkauf 13-15 Ben Street Shafrot, in einem neuen renommierten Immobilienprogramm unterzeichnet ALMI Im Bau. Eine Wohnung mit Garten mit optimalem Layout wird angeboten! 94 m2 Wohnfläche + 37 m2 Garten. 3,5 Stück. In einem Luxusgebäude. Unterirdische Parkplätze. Monatliche Miete während des Baus: 6.900 NIS. Geplante Lieferung: 2028.

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