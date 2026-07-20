  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel

Wohnquartier Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel

Jerusalem, Israel
von
$882,320
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38366
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Kiryat Yovel. In Tama Verfahren 38/2. 1. Stock. 3 Zimmer (ursprünglich 4 Zimmer). 85 m2. Möglichkeit der Schaffung einer Mieteinheit. Nach dem Tama 38/2: Die Wohnung wird 113 m2 + Terrasse + Parkplatz + Keller machen. Preis: 2 690 000 - verhandelbar.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,10M
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
von
$6,53M
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$967,272
Wohnviertel Duplex penthouse proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
Wohnviertel Lev hair beau 3 pieces avec terrasse souccah
Tel-Aviv, Israel
von
$1,62M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Jerusalem, Israel
von
$882,320
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,64M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$619,920
zum Verkauf ✨ Vermarktungspreis: 1 890 000 Auf der Suche nach einer ausgezeichneten Wohnung zum Wohnen oder Investieren? Das ist Ihre Chance! Angaben zur Immobilie: • 3 Stück • 70 m2 gebaut • Privat registrierter Parkplatz in Tabou? • Lift? • Geeignet sowohl für Wohnen als auch für Investiti…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen