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Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble proche de la mer agreable magnifique

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38283
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 91

Über den Komplex

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Duplex befindet sich 4 Minuten vom Meer in der Nähe des Strandes Bougaschow 48,5 m2 bewohnbar + 25 m2 Terrassen Aufzug Keller ideal für Ferien !!!!!!!!!!!

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Tel-Aviv, Israel
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