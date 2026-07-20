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Wohnquartier A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city

Aschdod, Israel
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ID: 38844
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaZionut, 125

Über den Komplex

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Zu vermieten - 3-Zimmer-Wohnung in Ashdod - District City In der Hatsionout Street, direkt im Herzen des Stadtviertels in Ashdod, genießt diese angenehme 3-Zimmer-Wohnung eine ideale Lage, in der Nähe von Geschäften, Transport, Schulen und allen Annehmlichkeiten. Merkmale: 3 Stück Mamad Klimaanlage Privater Parkplatz Zentrale Lage, nah an allem Verfügbar ab 1. September. Für weitere Informationen oder um einen Besuch zu arrangieren, kontaktieren Sie uns.

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