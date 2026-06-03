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Wohnquartier Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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ID: 37940
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yitzhak Ernst Naventzel

Über den Komplex

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Was, wenn Sie eine neue Wohnung in Jerusalem zu einem Preis kaufen könnten, der wahrscheinlich nicht wieder gesehen werden wird? Im prestigeträchtigen Mordot Arnona Projekt, entdecken Sie eine herrliche 5-Zimmer-Wohnung von 123 m2 im 15. Stock auf 18, genießen außergewöhnliche Helligkeit und High-End-Services. Die Wohnung verfügt über einen schönen Balkon von 14 m2, zwei Parkplätze im Keller, einen mamad und befindet sich in einem modernen Gebäude mit vier Aufzügen von Shabbat ausgestattet. Der eigentliche Vorteil dieser Gelegenheit liegt in ihrem Preis. Der Eigentümer muss schnell vor der Lieferung der in etwa einem Monat geplanten Schlüssel verkaufen, was ihm nun erlaubt, diese Immobilie auf nur 3,950.000 zu erwerben, ein besonders attraktiver Betrag für diesen Sektor und diese Höhe der Lieferung. Ein seltener Vermögenswert für Familien, die sich schnell niederlassen möchten oder für Investoren, die einen sicheren Wert in einem der begehrtesten Gebiete Jerusalems suchen. Bilder von IA zur besseren Visualisierung

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