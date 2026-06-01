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Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m

Jerusalem, Israel
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ID: 37280
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Neues Projekt in Kiryat Hayovel, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Stockwerken und 2 von 9 Stockwerken, ablieferbar Dezember 2026. Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewandelt. Ein neues Kulturzentrum mit einer Filmbibliothek bereichert die Lebensqualität der Projektbewohner und die Bewohner von Kiryat Hayovel. Wohnung von 4 Zimmern 94m2 und 12m2 von mirpeset im 14. Stock Preis: 3.200.000 sh inklusive 1 Keller und 1 Parkplatz Wohnung von 4 Zimmern 104m2 und 12m2 von mirpeset im 4. Stock Preis : 3,400.000 sh inklusive 1 Keller und 1 Parkplatz Diese Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühren. Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

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