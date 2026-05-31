  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israel
von
$2,37M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37528
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NICHT DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,28M
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,26M
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$4,39M
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,99M
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Chadera, Israel
von
$2,70M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$2,37M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,08M
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung, entworfen von einem Architekten, mit Parkplatz und Lagerung im hochbegehrten Four Florentine Projekt, zu einem attraktiven Preis. Ort: - 5 Minuten von Neve Tzedek - 5 Minuten von Rothschild Street und HaMasila Park - Flohmarkt und mehr. Eigenschaften: - Ger…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Zu verkaufen in einer ruhigen und bukolischen Gegend von Arnona, eine 4-Zimmer-Wohnung, 90m2, im ersten Stock, in einem kleinen Kondominium, mit Mirpeset, Keller und Parkplatz. Nahe der öffentlichen Verkehrsmittel und Talpiot Geschäftsviertel. Preis : 3650000 Schekel
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$4,08M
Einzigartige Duplex 5 Zimmer im Herzen von Tel Aviv – Bograshov In der Nähe des Strandes und der lebhaften Straßen des Stadtteils Bograshov bietet dieses Duplex eine ideale Wohnumgebung zwischen urbaner Dynamik und Gelassenheit. 5 Stück 4 Zimmer 2 Badezimmer 3 Toiletten 4. und 5. Stock 135 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen